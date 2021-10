« Ferran Torres est une grande source d’inspiration pour les jeunes ici »

14/10/2021 à 14:37 CEST

Le directeur de l’Académie Valencia CF, Baie de Sean, a souligné dans une interview avec LaLiga la capacité du club non seulement à former des joueurs mais aussi à les faire débuter avec la première équipe et a donné comme exemple la trajectoire de Torres de Ferran, échangé à Manchester City à l’été 2020.

« Quand vous voyez un jeune joueur comme Torres de Ferran fait le grand saut à Manchester City et joue également avec l’équipe espagnole, c’est un très bon exemple du niveau que les jeunes joueurs peuvent atteindre ici, en particulier ceux qui viennent de la Valencia CF Academy. C’est une grande inspiration et une belle histoire pour tous les jeunes joueurs ici », a-t-il déclaré.

Baï Il a également déclaré que le fait qu’en plus du joueur de Foios, les jeunes joueurs du club tels que José Luis Gayà ou Carlos Soler est « un grand rêve & rdquor; pour eux et pour le club « la meilleure récompense » qu’ils puissent obtenir.

Concernant la capacité du club à former les joueurs et à leur trouver de la place dans l’équipe première, il a assuré que « l’histoire & rdquor; de l’entité « parle d’elle-même » et la Liga a confirmé qu’elle avait à nouveau l’équipe la plus jeune du championnat.

« Aussi le fait que nous ayons l’une des équipes les plus jeunes de la Liga depuis de nombreuses années. Même pour notre équipe d’affiliés, nous faisons confiance aux jeunes et leur donnons des opportunités & rdquor;, a-t-il rappelé.

« Les gens ont vu qu’il y a un chemin clair de l’Académie à la première équipe, ils ont donc un intérêt très évident à nous rejoindre. Ils nous voient concourir, ils savent que nous leur ferons confiance et leur donnerons des opportunités, et que nous grandirons à leurs côtés jusqu’à ce qu’ils atteignent l’élite », a-t-il déclaré.

Dans tous les cas, Baï a rappelé que le but initial du club est toujours de signer « les meilleurs talents de la communauté valencienne & rdquor; être « la colonne vertébrale & rdquor ; du projet, qui confère au club « une identité très forte & rdquor ;.

« Ensuite, au fur et à mesure que nous avancions, nous avons trouvé beaucoup d’autres joueurs, de l’extérieur de Valence ou de l’extérieur de l’Espagne, qui sont assez bons et nous savons qu’ils continuent d’ajouter de la valeur à notre noyau de joueurs. Ce sont des opportunités qui sont en dehors de ce que nous avons à Valence, mais nous les apportons pour compléter le noyau et l’épine dorsale de ce que nous avons ici », a-t-il ajouté.

Baï souligné dans la manière de travailler de l’Académie « l’engagement à long terme & rdquor; et un « plus humain & rdquor; que dans les autres centres de formation.

« Beaucoup d’Académies, lorsqu’on parle de la formation des jeunes, se concentrent beaucoup sur la production de joueurs. On parle d’usines. Mais en réalité, nous nous concentrons sur tous ces joueurs et chacun d’eux est différent & rdquor ;, a-t-il souligné Baï, qui a souligné que l’idée est d’avoir « une identité familiale & rdquor; et « grandir ensemble ».

Par ailleurs, il a souligné le démarrage d’un « département de psychoéducation & rdquor; pour les aider à « grandir hors du terrain ». En ce sens, il a rappelé que la devise de l’Académie est « nous éduquons les gens, nous formons les footballeurs ».

« Techniquement, vous devez être bon, mais mentalement, vous devez être le meilleur et avoir une mentalité de gagnant. Nous avons donc ce département, qui se consacre à beaucoup s’entraîner pour atteindre cette mentalité de champion et également à éduquer les gens en dehors du terrain », a-t-il déclaré. Baï, qui a également salué les projets lancés avec d’autres écoles.

« Nous ne voulons pas seulement licencier notre marque dans d’autres parties du monde. Nous voulons avoir un véritable projet de football qui aide les jeunes talents. Nous examinons ce dont nos partenaires ont besoin localement, car nous ne voulons pas simplement passer notre informations sur eux et laissez-le Nous voulons le personnaliser en fonction du contexte et de l’environnement, et nous leur donnons un programme basé sur toutes ces conditions & rdquor;, a-t-il conclu.