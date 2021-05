Ferran Torres fête à Newcastle

14/05/2021 à 23:32 CEST

Ferran torres a célébré le titre de Premier en grand. L’ailier valencien a réalisé un triplé pour Manchester City pour vaincre le Newcastle, et prolonger la célébration de son couronnement. Les «pies» se sont levées, en fait elles ont pris de l’avance sur le tableau de bord, mais le coup de poing de City était supérieur.

NOUVEAU

MCI

Newcastle United

Dubravka; Krafth, Fernández (Gayle, M.88), Dummett; Murphy, Willock, Shelvey, Almiron, Ritchie (Longstaff, M.84); Saint-Maximin, Joelinton (Lewis, M.84).

Manchester City

Carson; Walker, Eric Garcia, Aké, Cancelo (Mendy, M.74); Rodri, Gündogan, Bernardo Silva; Ferran Torres, Gabriel Jesus, Sterling.

Buts

1-0 M.25 Krafth; 1-1 M.39 Annuler; 1-2 M.42 Ferran Torres; 2-2 M.45 Joelinton; 3-2 M.62 Willock; 3-3 M.63 Ferran Torres; 3-4 M.66 Ferran Torres.

Arbitre

Kevin Friend. TA: Ritchie (M.35), Shelvey (M.59) / Rodri (M.44), Cancelo (M.56).

Guardiola a mélangé ses onze titres avec des titres moins habituels, parmi lesquels la présence de Carson, le troisième gardien de but, qui a fait ses débuts à City à 35 ans. Il était aussi le titulaire Eric Garcia, qui n’avait plus joué depuis le 15 mars. Et malgré la possession dominante, c’est Newcastle qui a frappé en premier.

UNE Tête de Krafth à la sortie d’un coin, il ouvrit la boîte. Aucune des deux équipes n’a joué quoi que ce soit et a libéré ils ont fini par quitter un festival de buts. City a répondu, revenant quelques minutes plus tard: Annulé égalé avec un tir rebondi sur Ritchie, et Ferran Torres a découvert son après-midi de gloire avec l’un des buts de la saison: Faute latérale de Gündogan et l’Espagnol a terminé dans une acrobatie spectaculaire. Avec son talon, il a sauvé le ballon dans les filets de Dubravka. Le 2-2 viendrait avant la pause, et Il désigna Aké. C’était déjà en évidence dans le premier but, et il a commis une pénalité pour que Joelinton égaliser le match.

Loin de s’arrêter, la folie a continué en seconde période lorsque Willock mettre à nouveau Newcastle en tête. Il a causé un penalty, il l’a lancé lui-même et Carson a deviné ses intentions. Heureusement, il a réussi à pousser le rebond vers le filet. Le but était l’étincelle dont il avait besoin Ferran torres pour rehausser l’après-midi et signer la version finale du scénario à Saint James ‘Park.

En deux minutes, il a marqué deux buts d’un avant de l’odorat, terminant au premier contact au cœur de la surface. Avec 3-4, les hommes de Guardiola n’ont rien concédé d’autre et ont établi un autre record: ils ont 23 victoires tout de suite toutes compétitions confondues, le record le plus élevé jamais enregistré pour une équipe anglaise.