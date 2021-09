Ferran Torres, l’assurance de Luis Enrique dans l’équipe espagnole

09/06/2021 à 08:59 CEST

Jordi Gil – Badajoz (Envoyé spécial)

Ferran Torres a marqué à nouveau avec La Roja contre la Géorgie dans un match essentiel pour la phase de Qualifications Coupe du monde 2020. Le joueur valencien a gagné durement la confiance totale de Luis Enrique, à qui il a toujours répondu depuis ses débuts il y a tout juste un an.

“C’est un simple pari”, a assuré Luis Enrique à propos du footballeur. Ferran lui a toujours donné tout ce qu’il a demandé : le but, les passes décisives, les mouvements et l’effort défensif. “Sa prédisposition est toujours très bonne, travaille dur pour l’équipe, joue dans toutes les positions d’attaque et non seulement marque, mais aide aussi très bien & rdquor ;. Lucho a clairement indiqué dans cette déclaration qu’il était ravi de l’attaquant et de son attitude sur le terrain.

Guardiola et Luis Enrique

Un avis partagé par son entraîneur à Manchester City, Pep Guardiola, qui a opté pour lui comme avant-centre et a répondu par deux buts et une passe décisive contre Arsenal. C’était le meilleur moyen d’oublier la signature frustrée de Cristiano Ronaldo. « Au poste d’avant-centre, il a des mouvements au niveau des meilleurs. Il bouge incroyablement bien. Ses mouvements sont très similaires à ceux de Jamie Vardy. Je suis très satisfait de lui, de son niveau, de son éthique de travail. Il a beaucoup appris et nous sommes très heureux à plusieurs niveaux & rdquor;, a souligné Guardiola.

Son bon niveau à City s’est maintenu en équipe nationale, où il a marqué 9 buts dans les 19 matchs auxquels il a participé, avec une moyenne de 0,47 buts par match. Il est le Pichichi de la deuxième ère de Luis Enrique, avec presque le double des buts du deuxième, Álvaro Morata, qui compte 5 buts.

Ferran Torres a participé aux 17 derniers matchs officiels de Luis Enrique depuis son retour sur le banc rouge. Le joueur a joué dans 6 matches de l’UEFA Nations League, 5 éliminatoires pour la coupe du monde Qatar 2022 et le 6 de l’Eurocup. Il a eu des minutes dans deux autres matchs amicaux pour terminer les 19 matchs.

Le Valencien, avec seulement 21 ans, a un chemin très prometteur avec La Roja. Le style de Guardiola et celui de Luis Enrique ont de nombreux points communs et grâce à cela leur croissance s’avère exponentielle.