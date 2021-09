Ferran Torres, le buteur de « Lucho »

09/09/2021 à 00h11 CEST

Pep Guardiola l’a découvert comme ‘9’ et c’est pour quelque chose : Ferran Torres flaire le but. Il le montre à City, où Santpedor a un rôle important qui lui est réservé cette saison. Et il le fait aussi dans l’équipe nationale. Luis Enrique lui fait confiance et l’ancien joueur de Valence répond avec des buts.

En fait, Ferran s’est imposé comme le grand buteur de Luis Enrique. Depuis que l’Asturien est arrivé sur le banc de l’équipe nationale, personne n’a marqué plus de buts que lui (10).

Le joueur de Manchester City a déjà marqué 10 buts au cours des 20 matchs qu’il a disputés avec l’équipe senior, retraçant les chiffres que David Villa a signés à son époque., le grand buteur national. Ce n’est pas une mauvaise réflexion pour un joueur qui part aussi de côté. Ferran donne beaucoup d’ampleur au jeu de l’équipe nationale, un contre un et, surtout, le but qui manque parfois à la Roja.