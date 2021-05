Ferran Torres montre son côté le plus favorable avec les animaux

17/05/2021 à 12:32 CEST

Ferran torres, Joueur de Manchester City, montre son côté le plus favorable en rejoignant la “ Wild at Heart Foundation ”, association caritative renommée pour le bien-être des animaux. Le Premier Champion devient «Champion Ambassador» pour une entité qui œuvre pour aider à sensibiliser à la crise mondiale des 600 millions de chiens errants.

Ferran s’est toujours avoué un amoureux des animaux; Les chiens font partie de sa vie depuis son enfance et elle a actuellement deux adoptés, Minnie et Lluna, chez elle à Foios. Depuis qu’il a rejoint Manchester City, l’ancien Valence a beaucoup manqué à ses chiens dans sa vie quotidienne en Angleterre. Pour cette raison, le footballeur s’est montré intéressé par la mission de la «Wild at Heart Foundation» et a voulu voir comment il pouvait soutenir cette association.

«Depuis ma naissance, je suis entouré de chiens. Je ne me souviens pas de la vie sans ta compagnie. Avec joie, sécurité, amour et gentillesse, les chiens sont capables de transformer une maison en maison. Je suis heureux. travailler avec la Wild at Heart Foundation pour aider à sauver des chiens à l’échelle mondiale », commente le Valencien.

Ferran Torres, nouvel ambassadeur champion de la Wild at Heart Foundation

| Fondation Wild at Heart

Créé par Nikki Tibbles en 2015, La “ Wild at Heart Foundation ” œuvre dans le monde entier pour aider à mettre fin à la souffrance des chiens errants. En mettant l’accent sur la réinstallation, la stérilisation, l’éducation et la sensibilisation aux causes et problèmes urgents.

Tibbles est très satisfait de l’implication de Ferran Torres dans l’organisation: «Nous sommes ravis d’avoir Ferran à bord en tant que« Champion Ambassadeur »de l’organisme de bienfaisance! Non seulement il est une star mondiale, mais il est gentil et compatissant et se soucie clairement du bien-être des animaux. En tant que joueur de Manchester City et de l’équipe nationale espagnole, il jouit d’un prestige international qui nous aidera à faire connaître la Fondation à un nouveau public d’amoureux du football et des chiens. Ensemble, nous ferons du monde un endroit meilleur & rdquor;, il valorise.

Torres est ambassadeur de Kick Out Plastic, un organisme de bienfaisance qui vise à réduire les plastiques à usage unique et œuvre pour un avenir plus durable. Le Valencien a toujours attaché une grande importance au respect de la nature et de l’environnement.

Ferran Torres, nouvel ambassadeur champion de la Wild at Heart Foundation

| Fondation Wild at Heart