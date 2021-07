Ferran Torres n’exclut pas de revenir à Mestalla

13/07/2021 à 19:58 CEST

SF

Les premières déclarations de Torres de Ferran après l’Eurocup ils ont eu un destinataire clair : Valence. “Je l’ai toujours dit et je continuerai de le dire, Valence est ma maison, là où j’ai grandi, ça m’a tout donné et pourquoi pas revenir dans le futur”, a glissé l’international espagnol de Manchester City.

“Nous espérons que Valence pourra renverser la situation, je suis un joueur valencien et je le serai toujours et je n’aime pas voir Valence dans la situation qui s’est produite cette année et j’espère que tout redeviendra normal dès que possible & rdquor; ” qu’il organise dans son Foios natal. L’ailier a déclaré qu’il n’avait parlé à aucun de ses anciens coéquipiers depuis l’embauche de l’entraîneur. José Bordalás en tant que nouvel entraîneur du club mais estime que son arrivée sera bénéfique.

L’épine des champions

Ferran Il a déclaré que la saison dernière, City s’était retrouvé avec «l’épine & rdquor; n’ayant pas remporté la Ligue des champions mais affirmant être “sur la bonne voie & rdquor; et qu’il espère contribuer à nouveau « avec des buts et des passes décisives & rdquor; gagner la confiance de Pep Guardiola, quelque chose qu’il n’avait pas lors de sa première année en Angleterre.