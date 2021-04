Ferran Torres, Pichichi de Luis Enrique

01/04/2021 à 10h13 CEST

Ferran Torres est l’homme de but dans cette deuxième étape de Luis Enrique à la tête de l’équipe espagnole. L’attaquant de 21 ans a gagné la confiance des Asturiens et a répondu avec des buts de grande valeur pour La Roja. Ferran est un autre des jeunes qui symbolisent la régénération de l’équipe espagnole et qui il a gagné sa place pour l’Eurocup d’été.

Le Valencien a marqué 6 buts en 10 matchs avec l’équipe nationale depuis ses débuts en UEFA Nations League contre l’Allemagne en septembre. Ferran a joué tous les matchs officiels, le 6 des Nations, 3 de la phase de qualification pour la Coupe du Monde et le match amical contre les Pays-Bas. Il n’a été laissé sans jouer que lors du match amical contre le Portugal dans cette ère renouvelée des rouges.

Son premier but était contre l’Ukraine à Valdebebas, suivi du triplé historique contre l’Allemagne à La Cartuja, il a de nouveau marqué en Géorgie pour accrocher l’Espagne dans le match et ce mercredi, à nouveau à Séville, il a marqué le deuxième but avec lequel il a mis la victoire sur les rails contre le Kosovo.

Connexion avec Pedri

Ce dernier but, en plus, a découvert une nouvelle connexion avec blaugarna Pedri. L’homme né à Tenerife a très bien lu le décrochement de l’attaquant, qui a marqué avec solvabilité. Les deux se sont rencontrés à nouveau en seconde période, avec une autre passe extraordinaire entre les lignes, mais le gardien du Kosovo a évité le but de Ferran avec une grande intervention. Ferran et Pedri se sont très bien connectés sur et en dehors du terrain dans une autre des notes pleines d’espoir de l’équipe.

Ferran Torres revient maintenant à Manchester City avec l’intention de continuer à ajouter pour que l’équipe de Pep Guardiola termine la saison avec le titre la Premier League et aspire à la Ligue des champions avec le match de quart de finale contre le Borussia Dortmund.