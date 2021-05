Ferrao, Adolfo et André Coelho, sortis dimanche contre le Betis

05/06/2021 à 20:10 CEST

Après l’entraînement que les joueurs les moins utilisés par Andreu Plaza ont dispensé ce jeudi lors de la récente Finale à Huit des Champions, Le Barça s’entraînera ce vendredi à onze heures du matin au Palau pour préparer le match de dimanche sur la même scène contre le Real Betis à 12 heures.

Le huit final exigeant qui s’est soldé par une douloureuse défaite 3-4 en finale contre le Sporting de Portugal alors qu’à la mi-temps la victoire était nette 2-0 pour une équipe du Barça qui s’était émerveillée a apporté plus de conséquences négatives.

Comme le club l’a communiqué ce jeudi après-midi, le Barça ne pourra pas compter sur trois joueurs importants ce dimanche en raison de divers problèmes physiques qu’ils ont subis ou ont été aggravés lors du rendez-vous précité à Zadar: Ferrao, Adolfo et André Coelho.

Malgré sa démonstration avec trois buts en demi-finale contre Kairat (3-2), le Brésilien Ferrao a joué “ touché ” tout le tournoi et souffre d’une déchirure fibrillaire dans le vastus lateralis de la cuisse droite ce qui vous obligera à manquer au moins les deux prochaines rencontres.

L’idée est qu’il est de retour pour les quarts de finale de la ligue, mais celui de Chapecó insiste pour être sous le commandement d’Andreu Plaza le 22 mai dans le duel contre Le puit, de loin l’équipe la plus en forme actuellement dans la ligue.

Pour sa part, Colomense Adolfo a subi une intervention chirurgicale ce jeudi pour une fracture du quatrième métacarpien de la main droite qui a eu lieu lors de la finale de la Ligue des champions, il passera ce soir à l’hôpital et à partir de la semaine prochaine, il pourrait commencer à s’entraîner protégé par une attelle.

Adolfo a subi une intervention chirurgicale ce jeudi

| LONG PACO (FCB)

Finalement, Le Portugais André Coelho ne sera pas non plus contre le Betis en raison d’une blessure au long adducteur de la cuisse droite. Dommage maintenant que l’ancien Benfica montrait l’excellent niveau qu’il avait gagné en signant au Barça l’été dernier.

Bien que le sujet d’Adolfo ait été supervisé, il ne faut pas oublier que pour ces mêmes raisons Ferrao et Coelho ont raté le match précédent à la finale à huit sur la piste d’O Parrulo Ferrol (0-2).

Par conséquent, Andreu Plaza devra faire des rotations et donner des minutes à la deux joueurs de la première équipe sous-utilisés sur le sol croate (Matheus et Joselito), ainsi que l’équipe de jeunes Bernat Povill et même l’Argentin Santi Rufino, qui pourrait rejoindre la première équipe la saison prochaine lorsque son avenir semble pointer vers Peñíscola Globeenergy.

Sergio Lozano et Miquel Feixas, avec Andreu Plaza à Zadar

| LONG PACO (FCB)

Ce ne sera pas un match facile contre un adversaire qui joue pour accéder aux play-offs à ses débuts en Première Division et d’autant plus que ces pertes de Ferrao, Adolfo et André Coelho rejoindront celle du gardien Miquel Feixas et celle du capitaine, un Sergio Lozano qui ne rejouera plus cette saison et que l’équipe frappe moins comme manger quand ça compte.