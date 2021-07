Ferrao et Pito, les amis les plus mortels

26/07/2021 à 06h30 CEST

Chapecó est une ville brésilienne d’environ 200 000 habitants situé à seulement 200 kilomètres de la frontière avec l’Argentine qui est malheureusement entré dans l’histoire en raison de la tragédie aérienne de son équipe de football, Chapecoense, à la fin de 2016.

En réalité, tous deux ont participé activement à une campagne de financement pour les familles des 71 victimes de cet accident qui a faussé la vie de la grande majorité des joueurs du Chapecoense susmentionné.

Ce qui est curieux, c’est que cette ville de l’état de Santa Caterina a vu naître deux des meilleurs joueurs du monde aujourd’hui, à à peine 12 mois d’intervalle, Ferrao (29 octobre 1990) et Pito (6 novembre 1991), deux amis qui promettent de donner beaucoup de joies cette saison au FC Barcelone.

Maintenant, ils ont profité de leurs vacances pour publier une photo qui enthousiasmera sûrement une équipe de Barcelone qui célèbre toujours la cinquième ligue conquise aux Palau contre Levante lors du troisième et dernier match de tirs au but. C’est-à-dire, Pito et Ferrao unis «pour la cause Blaugrana & rdquor;, comme dit l’un des chants de « l’âme » de la section, les « Dracs ».

Cependant, avant qu’ils ne soient un cauchemar à la Coupe du monde en Lituanie pour une équipe espagnole qui aspire à son troisième champion ‘star’ après les deux gagnés avec Javier Lozano comme entraîneur (actuel président de la LNFS).

Pito et le nouveau directeur de la section, Jordi Torras

| FCB

Signature d’étoiles

Pito va enfin réaliser son rêve de s’habiller en Blaugrana après avoir été sur le point de le faire il y a deux étés lorsqu’il a quitté ElPozo, mais l’engagement réussi pour le renouvellement d’Adolfo l’a empêché de faire face à une autre opération si exigeante sur le plan économique, ce qui a conduit à sa signature par Movistar Inter.

La deuxième fois, c’était le charme et la preuve en est le sourire d’enfant offert par Pito sur les photos de la signature de son contrat avec le président Joan Laporta. Magique et plein de talent, l’international brésilien peut former des duos meurtriers avec Ferrao lui-même, avec Dyego avec Adolfo ou avec Esquerdinha.

Ferrao est le joueur le plus décisif du Barça

| FCB

Numéro 1

Malgré la grave rupture du tendon d’Achille gauche qu’il a subie en novembre 2019, Ferrao a obtenu son deuxième prix suivi de “Futsal Planet” comme le meilleur joueur de la planète.

La star du Barça s’émerveille depuis des années et L’arrivée de Pito peut le rendre encore meilleur. Si le couple Chapecó se comprend bien, il y aura de la « magie » et des succès au Barça. Et la reprise de Sergio Lozano compléterait une équipe excellente mais un peu courte.