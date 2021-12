Ferrao menace le record du légendaire Paulo Roberto

28/12/2021 à 06h30 CET

N’eut été de la grave rupture partielle du tendon d’Achille à la jambe droite qu’il a subie le 26 novembre 2019 contre Xota aux Palau alors qu’il traversait le meilleur moment de sa carrière, un Ferrao très sûr aurait déjà dépassé l’un des multiples records établis par Paulo Roberto, considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la ligue espagnole.

Le mythe né au Brésil qui a marqué l’histoire avec l’équipe espagnole Après avoir été nationalisé, remporté la médaille d’or à la Coupe du monde 2000 au Guatemala avec Javier Lozano sur le banc (actuel président de la LNFS) et deux titres européens, il a également remporté à quatre reprises le « Pichichi » en première division.

Paulo Roberto, venu flirter avec le Real Murcia et même avec le football de l’Atlético de Madrid, a été le meilleur directeur de la ligue avec des chiffres scandaleux lors de la campagne 1992-93 de feu Redislogar Cotransa (44 buts) et, une fois son étape réussie à ElPozo Murcia Costa Cálida a commencé, dans les années 1996-97 (62 buts), 2000 ans – 01 (72 !) Et 2002-03 (64).

Paulo Roberto est entré dans l’histoire de la ligue

Aussi, Ferrao possède déjà trois « Pichichis » et est actuellement pleinement impliqué dans la lutte pour continuer à écrire l’histoire, alors qu’il est en tête du classement de la campagne en cours avec 13 « cibles », le même que le Slovaque Drahovsky (Industries), qui en a marqué près de la moitié avec son spectaculaire sextet contre Fútbol Emotion Saragosse. Et attention, car le troisième en lice est aussi le Blaugrana Adolfo dans son meilleur parcours depuis sa signature au Barça.

Avec les trois ‘Pichichis’ qu’il a réalisés au cours des saisons 2016-17 (37 buts), 2017-18 (33) et 2018-19 avec 38 (partagé avec Chino, de Viña Albali Valdepeñas), le crack de Chapecó a égalé Dani Salgado, qui l’avait atteint entre 2013 et 2015, étant les seuls de l’histoire avec trois « Pichichis » consécutifs.

Ferrao a 13 buts dans la ligue actuelle

Derrière, avec deux trophées en tant que meilleurs cinéastes de la ligue sont Elias (1991-92 et 1995-96 avec Caja Segovia), Lenisio (2003-04 et 2004-05 à ElPozo), Betao (2007-08 à Santiago et 2010 – 11 à l’Inter) et l’ex-blues Joan Linares (1997-98 et 1999-00 à CLM Talavera) et Wilde (2008-09 et 2009-10 à ElPozo).

Au meilleur niveau depuis une blessure qui l’a gardé près d’un an KO et dont il est revenu en faisant un gros effort pour contribuer à remporter la troisième Ligue des champions aux Palau en octobre 2010, Ferrao ne pense qu’à continuer à remporter des titres avec le Barça et, accessoirement… à rattraper Paulo Roberto.