Ferrao propulse le Barça en finale de la Ligue des champions

01/05/2021 à 21:39 CEST

Le FC Barcelone défendra le titre ce lundi lors de la grande finale de la Ligue des champions ce lundi contre le Sporting après avoir brisé ce samedi la «malédiction» de l’AFC Kairat (3-2) à Zadar dans une demi-finale où il s’est imposé avec tout le mérite.

FCB

KAI

FC BARCELONE, 3

(1 + 2): Dídac Plana (p.), Aicardo, Marcenio, Dyego, Ferrao (3) -partant cinq-, André Coelho, Daniel Shiraishi, Adolfo, Esquerdinha et Ximbinha.

AFC KAIRAT, 2

(0 + 2): Serikov (p.), Douglas Jr., Orazov, Gadeia, Fernandinho (1) -partant cinq-, Humberto, Edson, Rangel, Diego Fávero (1), Tursagulov, Akbalikov et Nurgozhin.

ARBITRES

Cédric Pelissier (France) et Ondrej Cerny (République tchèque). Ils ont montré un carton jaune à André Coelho (5:55), du FC Barcelone; et à Orazov (23:34), de l’AFC Kairat.

BUTS

1-0, Ferrao (15:35); 2-0, Ferrao (20:53); 2-1, Diego Favero (24 h 05); 3-1, Ferrao (32:51); 3-2, Fernandinho (35:31).

INCIDENTS

La deuxième demi-finale de la finale à huit de la Ligue des champions de futsal masculin s’est disputée à huis clos au Kresimir Cosic Hall (Zadar, Croatie).

Avec le souvenir ou pas des trois défaites contre l’équipe kazakhe en finale à quatre, le champion en titre a peut-être eu la meilleure première mi-temps jusqu’à présent cette saison avec une incroyable solvabilité défensive et une clarté offensive pour faire du jeune Narun Serikov la figure de son équipe.

Il a parfaitement couvert malgré ses 19 ans la perte par blessure du meilleur gardien de but de la dernière décennie, un Higuita qui a vu le rouge en quart de finale contre Benfica et dont la capacité à attaquer cinq est la clé du système de l’ancien joueur du Barça Kaká.

Avec ces locaux, Ferrao a expulsé à la minute 4 et Aicardo et Adolfo ont testé le jeune gardien kazakh. Le contrôle du Barça a forcé Kaká à placer Diego Fávero en tant que “ gardien-joueur ” pour essayer de changer la dynamique du match, mais le ton n’a pas changé et là Marcenio a pris les commandes pour commencer deux jeux dans lesquels Ferrao et Dyego ils a de nouveau rencontré Serikov.

Dídac est intervenu pour la première fois à la 12e minute avec un tir de l’ex-Interista Humberto et Colomense Adolfo tiré à côté du poteau après un jeu personnel sensationnel avec un peu de pas inclus. De plus, Kairat a commis sa cinquième faute à 5:22 de la pause et La supériorité de Blaugrana a forcé Kaká à “ défaire ” ses quatuors.

Le fait est que Ferrao a été jumelé avec un Orazov qui n’est pas un expert en tâches défensives, il a reçu une excellente passe d’un Aicardo qui ne cesse de réclamer un renouveau et a été agité pour faire 1-0 avec un puissant lancer croisé.

Un Ferrao stellaire a signé un triplé contre Kairat

| UEFA

Après l’avoir testé également avec Tursagulov, Kairat s’est retrouvé avec un autre interista comme Gadeia en tant que “ gardien de but ” (Il est parvenu à un accord avec le Barça, bien qu’il finisse par jouer à ElPozo). Cependant, à part un arrêt de Dídac abattu par le Brésilien, peu de choses à dire.

En fait, le résultat était court pour les mérites que les deux équipes avaient obtenus. Le Kairat a essayé d’augmenter l’intensité, mais a été immédiatement rencontré 2-0, travaille également par Ferrao au coin de la rue. Cette fois, le jeune Serikov a échoué.

Cependant, le Barça a pris du recul poussé par le double champion continental et, après les occasions nettes d’Edson (pied miraculeux d’André Coelho) et de Tursagalov, Diego Fávero (ex de Palma Futsal) a établi le 2-1 avec un coup de pied puissant qui a surpris Dídac.

Dyego et Aicardo, très attentifs à Fernandinho

| UEFA

Ceux d’Andreu Plaza sont au moins dans le complot défensif pour rééquilibrer le jeu en attendant une sortie au comptoir ou un ballon arrêté, comme celui qu’Aicardo s’apprêtait à terminer à la 26e minute.

Et dans cette montée de la ligne de pression un Dyego était la clé qui est vidé sans rien laisser dans les limbes, peu importe combien les choses ne tournent pas un pour un. Marcenio n’a pas pu dépasser Serikov après avoir été attrapé par sa chemise. N’est-ce pas un manque, messieurs collégiaux?

Dyego a trouvé la récompense de son travail avec une récupération sur le court d’attaque à combiner avec Aicardo, qui a parfaitement attendu pour placer une passe mesurée qui a permis à Ferrao de marquer 3-0 et de terminer son triplé avec 7:09 à jouer.

André Coelho était une fois de plus la clé du Barça

| UEFA

Chance alliée aux Kazakhs dans une semi-jachère tirée par Gadeia dont il a également profité de manière peu orthodoxe Fernandinho pour combler l’écart avec le 3-2. Il a même touché le ballon à Coelho avant le but de l’ancien benfiquista.

Avec une attaque de cinq, le Kairat a essayé de toutes les manières possibles au cours des quatre dernières minutes, mais le marqueur n’a pas bougé et Le Barça sera en finale. Et que le temps supplémentaire a survolé l’environnement dans un tir très dur de Favero à une minute de la fin. Maintenant, reposez-vous et pensez au sport le lundi à 20h00.