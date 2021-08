Ferrari a breveté la climatisation du futur | Moteur

Ferrari brevète la climatisation du futur. La signature du Cheval Cabré pourrait révolutionner la climatisation dans le secteur automobile.

Ferrari investit généralement dans le développement de moteurs et la technologie visant à tirer le meilleur parti de ses véhicules sur et hors du circuit. Cela fait de la firme italienne une référence dans le segment des supercars.

Ce à quoi nous ne sommes pas si habitués, ce sont des innovations comme celles qu’ils viennent de chasser. Il parait, Ferrari aurait breveté la climatisation du futur.

Il s’agit d’un système de climatisation intelligent qui pourrait être mis en œuvre dans les futurs modèles de l’entreprise, comme la nouvelle Ferrari Purosangue. Le brevet, découvert par ferrari296forum, montre un système de climatisation avancé qui semble plus approprié pour une berline de luxe comme la Mercedes-Maybach Classe S.

Ferrari brevète la climatisation du futur

Selon les brevets, cette innovation Ferrari est basée sur des données collectées par un certain nombre de caméras thermiques qui analysent la température dans les différentes zones de la cabine et du corps de chaque passager, en tenant compte du sexe, de la morphologie et de la tenue vestimentaire.

Ensuite, en fonction des données reçues, le système décide de la débit, direction, circulation et température optimale de l’air qui sort par les conduits de ventilation, ou comme Ferrari les appelle, « la pluralité des dispositifs de ventilation ».

Cela garantit que tous les passagers bénéficient de la meilleure expérience de refroidissement ou de chauffage dans leur Ferrari, quelles que soient les conditions météorologiques extérieures.

Comme vous pouvez le voir dans les brevets, Ferrari utilise un schéma d’une voiture en trois volumes avec quatre sièges. Depuis la Ferrari GTC4Lusso, qui n’est plus à vendre, la firme de Maranello ne possède plus de véhicules à banquette arrière.

Cependant, le prochain Purosangue est appelé à occuper cet espace dans la gamme de produits, avec une solution de style SUV connu sous le nom de Ferrari Utility Vehicle (FUV).

Le futur Purosangue aura Urus, DBX, Bentayga et Cullinan comme principaux rivauxFerrari devra donc proposer ce genre d’avancées techniques si elle veut rivaliser avec des SUV plus axés sur les performances et avec d’autres modèles qui prônent l’exclusivité, le confort et le luxe à son meilleur.

Malgré la demande de brevet, Ferrari n’aurait pas forcément à utiliser cette technologie dans l’un de ses véhicules routiers. Peut-être que l’entreprise veut simplement protéger ses idées de la concurrence.

Cet article a été publié dans Autobild par Aarón Pérez.