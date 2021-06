Ferrari a envoyé un message à Mercedes pour décrocher Carlos Sainz

Carlos Sainz a décrit le “scénario très étrange” de se détacher de Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Styrie.

Sur le court circuit du Red Bull Ring, Sainz avait été doublé par le Champion du Monde, qui courait en deuxième position, tandis que le pilote Ferrari tentait de rattraper Lando Norris pour la cinquième place.

Mais l’Espagnol s’est retrouvé retenu par la Mercedes, qui luttait pour le rythme à la poursuite de l’éventuel vainqueur Max Verstappen, et Ferrari a donc envoyé un message radio pour ouvrir la voie à Sainz pour reculer devant Hamilton.

Sainz a déclaré qu’il avait été coincé derrière Hamilton pendant 15 des 71 tours de la course.

Course solide et bon résultat pour l’équipe. Excellent premier relais pour dépasser la majeure partie du milieu de terrain. J’aurais pu me battre pour la 5e place à la fin, mais devoir me défaire avec le Merc a ruiné nos chances. Bel effort en tout cas. Vivement le week-end prochain ! 👉https://t.co/DVO4oEzfh5#CarlosSainz pic.twitter.com/Zp2TcBBLdG – Carlos Sainz (@Carlossainz55) 27 juin 2021

“C’était un scénario très étrange”, a déclaré Sainz aux journalistes après que sa poursuite de Norris se soit avérée vaine et qu’il ait terminé sixième.

« Je suis sorti des stands avec des pneus durs et j’avais vraiment hâte d’aller rattraper Lando parce que nous avions le rythme.

“Malheureusement, j’ai dû laisser passer Lewis parce que j’ai eu des drapeaux bleus pendant que je faisais monter la température, et à partir de là, je m’attendais à ce que Lewis s’éloigne.

“Mais pour une raison quelconque, Mercedes avait un peu de mal avec les pneus et j’étais un peu plus rapide que lui. Je ne voulais pas non plus faire de bêtises car je sais qu’il se bat pour le championnat et qu’il est P2 dans cette course.

« Je ne voulais pas non plus compromettre sa course, mais en même temps je devenais un peu impatient car je voyais bien que nous ne rattrapions pas Lando et qu’il n’allait pas doubler Lando.

“Donc, à un moment donné, avec mon équipe, nous avons trouvé un moyen de transmettre à Mercedes que ce serait très gentil de leur part s’ils pouvaient nous laisser passer. Je suis arrivé à portée du DRS, puis ils nous ont laissé passer et j’ai pu recommencer à courir après Lando.

“Mais j’ai perdu 15 tours derrière Lewis, ce qui était assez important pour nous pour au moins monter une charge et mettre Lando sous pression. Alors oui, ces 15 tours derrière lui, tuant les pneus avant, essayant d’être à portée du DRS, n’étaient pas idéaux.

Sur la radio de l’équipe, Sainz a demandé à Ferrari s’ils pouvaient parler à Mercedes et demander à Hamilton de se déplacer.

Il a demandé: “Ne pouvez-vous pas parler à Mercedes et leur dire que je vais m’éloigner s’il vous plaît?” Ferrari a confirmé qu’ils verraient ce qui pourrait être fait et a dit peu de temps après à Sainz : “Vous pouvez essayer de vous déchausser vous-même.”

Sainz s’est ensuite demandé s’il serait trop risqué d’essayer, tandis que Hamilton a été informé par son équipe qu’ils étaient heureux de laisser Sainz passer.

Après avoir remercié Hamilton alors qu’il avançait, Sainz a ensuite déclaré: “Je dois un à Lewis, merci les gars.”

