Ferrari a fait une embardée à un changement de moteur inutile pour Charles Leclerc au Grand Prix du Qatar

L’absence de dégradation du moteur de Ferrari signifiait qu’ils n’en envisageaient pas un nouveau pour Charles Leclerc malgré sa mauvaise place sur la grille au Qatar.

Le pilote monégasque n’a pas été en mesure de franchir la Q2 lors de la première visite de la Formule 1 sur le circuit international de Losail, lui laissant le départ de la 13e place sur la grille.

Comme il était déjà confortablement hors de position par rapport à ses normes habituelles, Ferrari aurait pu lui donner un nouveau moteur à combustion interne, qui aurait encouru une pénalité de cinq places sur la grille, ou une toute nouvelle unité de puissance qui ne l’aurait renvoyé que deux autres. places jusqu’au P20 et dernier.

Cependant, le directeur de l’équipe, Mattia Binotto, a expliqué que Ferrari ne souffre pas d’une dégradation de la puissance du moteur comme les autres constructeurs et que l’idée de donner à Leclerc un nouveau moteur était donc « hors de propos ».

Interrogé par Sky Italia si cela avait été une bonne opportunité pour Leclerc de prendre un nouveau groupe motopropulseur, Binotto a répondu : « Cela n’a pas d’importance pour nous. Nous avons introduit il y a quelques courses cette mise à niveau sur la partie hybride. Notre moteur est fiable, il ne se dégrade pas avec le kilométrage. Il n’y a donc aucune raison de le changer.

En fin de compte, Leclerc a récupéré pour franchir la ligne P8, un résultat selon Binotto qui serait devenu hors de portée avec une pénalité moteur.

« Si nous avions changé le moteur, il n’aurait pas atteint la 8e place », a-t-il déclaré.

Leclerc a suivi son coéquipier Carlos Sainz sur toute la ligne, avec ces 7e et 8e places, marquant à l’équipe 10 points essentiels pour le championnat des constructeurs.

Les rivaux de Ferrari pour la P3 chez les constructeurs, McLaren, n’ont marqué que deux points grâce à une P9 pour Lando Norris, qui avait couru P4 avant de subir une crevaison.

Sainz et Leclerc ont joué la carte de la prudence avec leurs pneus pour s’assurer de terminer dans les points, laissant Binotto réfléchir à une solide exécution de leur stratégie.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait d’un GP du Qatar en deçà des attentes de Ferrari, Binotto a répondu : « Non, je ne dirais pas en deçà des attentes.

« Il est clair que P7 et P8 ne sont pas ce à quoi vous aspirez. Mais nous savions que c’était une piste difficile pour nous pour l’usure des pneus.

« C’est la voiture avec laquelle nous avons tellement souffert de l’usure au Paul Ricard – la voiture n’a pas changé à cet égard. Mais je pense qu’on a appris à le gérer, c’est sûr mieux qu’au Paul Ricard.

« Dès le premier tour, nous avons demandé aux pilotes de ne pas pousser et d’essayer de ne faire qu’un seul arrêt au stand. Alors ils ont freiné dans leur pilotage, ils n’ont poussé ni dans le premier relais avec les pneus médium ni plus tard avec les pneus durs, mais à seulement 10 tours de la fin quand on savait qu’on pouvait arriver à la fin avec les pneus intacts.

« Et je dois dire que cela a fonctionné, si vous regardez d’autres qui ont plutôt poussé quand il n’y a pas besoin de le faire et ils ont eu une crevaison.

« Donc, je remercie l’équipe d’avoir su gérer les pneus. Il est clair que la voiture a un problème d’usure, nous ne pouvions donc pas pousser plus, mais l’équipe a été capable de gérer cela et c’est le côté positif.

Il y a eu un léger contretemps pour Ferrari dans les stands, mais Binotto a néanmoins été encouragé par les performances globales de son équipe.

« Le double pit-stop, malheureusement il y a eu un problème de communication par radio avec Carlos, sinon il aurait été en avance sur [Lance Stroll after the pit-stop and he could have attacked Esteban] Ocon à la fin et obtenir un meilleur résultat », a déclaré Binotto.

« Mais à part ce problème radio, les gars ont très bien géré le double arrêt au stand après trois courses d’affilée, avec un changement de châssis entre samedi soir et dimanche matin.

« Donc, je vois très bien la gestion de la stratégie, la gestion des pneus, les arrêts aux stands, la mécanique et encore la fiabilité.

« Et les deux pilotes ont aussi fait une bonne course. Ce qui nous manque maintenant, c’est une voiture assez rapide pour concourir pour de meilleures positions.

Cette saison, P3 est la meilleure Ferrari que puisse atteindre, mais avec 39,5 points d’avance sur McLaren, elle aborde l’avant-dernière manche en Arabie saoudite avec un avantage extrêmement sain.

Ce sera la première visite de la Formule 1 sur le Jeddah Street Circuit, et Binotto pense qu’une faible force d’appui sera la voie à suivre sur ce qui est présenté comme la piste de rue la plus rapide de F1.

« Ce sera une piste très rapide. Nous avons fait nos simulations en préparation, nous allons également courir avec un faible appui donc aussi avec une vitesse de pointe très élevée », a révélé le patron de Ferrari.

« Ce sera à coup sûr une piste très différente, très difficile à lire et très rapide. Nous sommes tous très curieux d’y aller.

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla