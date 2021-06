Ferrari a lancé une “très grande enquête” sur la cause du résultat désastreux du GP de France · .

Carlos Sainz Jnr a déclaré que Ferrari travaillait déjà d’arrache-pied sur les causes de ses mauvaises performances lors du Grand Prix de France du week-end dernier.

Lui et son coéquipier Charles Leclerc se sont tous deux qualifiés dans les sept premiers mais ont terminé hors des points au Paul Ricard car leur comportement s’est détérioré pendant la course.

Sainz a admis qu’il est peu probable que l’équipe ait un problème dans un avenir proche et qu’il restera probablement une limitation sur certaines pistes.

“Cela ne fait que trois jours que nous avons eu le problème et vous pouvez évidemment imaginer en tant qu’équipe que nous en avons été assez surpris”, a-t-il déclaré. « Mais d’une certaine manière, nous savions également que nous étions exposés à ce type de dégradation des pneus avant depuis un certain temps maintenant.

« C’est assez intéressant de voir comment une si grande usine, une si grande organisation a lancé son plan de redressement et d’essayer de savoir comment nous allons essayer de résoudre ce problème. J’ai été très impliqué dans toutes les réunions, dans toutes les discussions pour voir comment nous pouvons l’améliorer. J’ai passé ces trois derniers jours à Maranello et nous avons définitivement élaboré un plan à court, moyen et long terme pour essayer de voir si nous pouvons l’améliorer.

La faiblesse de Ferrari est particulièrement aiguë sur les circuits où les pneus avant sont la plus grande limitation des performances de la voiture, a déclaré Sainz.

“De toute évidence, Pirelli et nous-mêmes avons nos outils de simulation qui indiquent quels circuits sont plus limités à l’avant et quels circuits sont plus limités à l’arrière”, a-t-il déclaré en réponse à une question de .. «Nous savons donc qu’en entrant en France, les circuits étaient très limités à l’avant et nous pourrions avoir du mal.

« Vendredi, il faisait en fait assez chaud, la piste était en bon état et nous n’avons vu aucune indication que l’avant allait être une limitation. Mais soudainement, dimanche, avec le changement d’état de la piste, c’était un très gros problème. »

En raison des restrictions sur le développement des voitures, le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, pense que l’équipe ne sera pas en mesure de corriger complètement sa faiblesse cette année.

“Je suis d’accord avec Mattia, ce n’est pas comme si en trois jours nous allions résoudre le problème”, a déclaré Sainz. « Nous allons donc être exposés aux conditions et suivre les changements. Mais nous pouvons faire quelque chose pour commencer à apprendre.

“Nous devons expérimenter différentes directions de configuration, différentes configurations que nous pouvons mettre dans la voiture pour au moins à court terme atténuer les problèmes et il y a déjà de très grandes enquêtes lancées à moyen et long terme pour essayer de résoudre le problème à l’usine.

