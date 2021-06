Ferrari a mis les malheurs de Mercedes sur le compte de la “distraction”

in

Mattia Binotto pense que les questions de personnel dans les coulisses auraient pu amener Mercedes à détourner les yeux du ballon cette saison.

Mercedes n’a pas été son moi dominant habituel en 2021 et à la place Red Bull a pris le relais en tant qu’équipe à battre, remportant les quatre dernières courses.

Ces victoires ont donné à Red Bull une avance considérable de 40 points au classement du Championnat du monde des constructeurs.

Max Verstappen, qui aurait triomphé dans les quatre s’il n’était pas sorti tardivement du Grand Prix d’Azerbaïdjan à cause d’une panne de pneu, compte 18 d’avance sur Lewis Hamilton dans la liste des pilotes.

Bien que l’explication la plus évidente du revirement soit que Red Bull ait augmenté son niveau de jeu, en se concentrant sur cette saison tandis que Mercedes adopte une vision à plus long terme vers 2022 et au-delà, le directeur de l’équipe Ferrari Binotto pense qu’il pourrait y avoir un autre facteur en jeu.

Il a souligné les aspects plus humains, Mercedes n’ayant plus le gourou des moteurs Andy Cowell dans leurs rangs, alors qu’ils subissent un changement au sommet de la structure technique avec James Allison qui passe à un nouveau rôle et est remplacé par Mike Elliott.

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de la Formule 1

De plus, ce n’est que quelques semaines avant les tests de pré-saison que Hamilton a accepté une prolongation de contrat d’un an, ce qui signifie que des négociations doivent également avoir lieu cette année concernant l’implication continue du septuple champion du monde avec l’équipe.

Interrogé après le Grand Prix de Styrie sur son point de vue sur la lutte entre Red Bull et Mercedes, Binotto a déclaré, cité par Motorsport.com : “Avant d’examiner les aspects techniques – et il faut reconnaître que Red Bull a fait un excellent travail – je pense il est juste de souligner qu’ils obtiennent d’excellents résultats car ils peuvent compter sur une équipe stable depuis de nombreuses années.

« Bien qu’ils aient dû faire face à des difficultés, même s’ils n’avaient pas gagné, ils ont continué à constituer un groupe pour essayer d’améliorer leur voiture. Ce que nous voyons maintenant est le résultat de ce travail.

« Si, d’un autre côté, nous regardons Mercedes, déjà l’année dernière, il y a eu des changements internes importants avec des rôles qui ont peut-être été révisés. Plus la signature avec le chauffeur qui n’est arrivée qu’en février.

“Je pense qu’ils sont des signes d’une distraction qui a conduit à la situation actuelle.”

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !