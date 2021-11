Ferrari a peu à craindre de la perte possible de son plus gros sponsor F1 · .

Au lendemain du Grand Prix du Brésil, . a directement demandé au PDG de la Scuderia Ferrari, Mattia Binotto, si le partenariat commercial et de marque historique de l’équipe avec Philip Morris International (à l’origine sous le nom de Marlboro, maintenant Mission Winnow), qui expire cette année, serait prolongé, et si c’est le cas , à quelles conditions.

« Nous discutons toujours avec PMI », a-t-il déclaré. « Il est très probable que PMI restera, [but] peut-être pas en tant que sponsor titre. Alors peut-être, voyons.

« Cela peut dépendre de ce que vous entendez par Mission Winnow, sur la voiture ou non. Vous avez mentionné les autocollants, alors nous discutons [activation] droits. Cela sera annoncé dès que nous serons prêts à le faire.

Les propos de Binotto ont été immédiatement (mal) interprétés par des médias non présents à la conférence, qui avaient « gratté » les citations. D’où des suggestions de pertes allant jusqu’à 125 millions de dollars de revenus annuels pour l’équipe – à leur tour titrées dans le style « Ferrari va perdre le parrainage historique de Philip Morris » – ce qui n’est certainement pas ce que Binotto a dit. Comparez ces titres avec : « Ce sera annoncé dès que nous serons prêts à le faire. »

Des sources dans la boucle indiquent que l’accord est évalué à 100 millions de dollars par an. De plus, PMI utilise depuis 2011 sa relation avec Ferrari comme plate-forme interentreprises pour les principaux clients commerciaux de l’hôtellerie et des domaines connexes plutôt qu’à des fins de marketing direct auprès des consommateurs. « Mission Winnow » est un message d’entreprise plutôt qu’un slogan de produit ; il n’y a aucune raison pour laquelle de tels avantages B2B ne pourraient pas continuer à l’avenir.

L’image de marque Ferrari de PMI était modeste au début… Le parrainage a évolué à un niveau où les principaux avantages ne proviennent pas d’un marketing d’autocollants (relativement grossier) mais de relations personnelles cultivées au cours de partenariats. Pendant ce temps, le sponsoring en titre en F1 s’est progressivement réduit au point qu’un tiers de la grille actuelle a son nom d’équipe lié à une entité commerciale – à l’exclusion des propriétés propriétaires telles que Red Bull et Haas.

Le parrainage commercial en titre a été introduit en 1968 en Afrique du Sud par Team Gunston – une marque de cigarettes locale – et immédiatement copié par Gold Leaf Team Lotus, du nom d’une étiquette de tabac britannique. Alors que diverses marques et segments de produits ont exploité les opportunités offertes par la F1, les principaux bénéficiaires ont été les produits du tabac.

Alors que le secteur attirait de plus en plus l’éblouissement malvenu des projecteurs législatifs mondiaux, il était logique d’un point de vue commercial de lier le sponsor et l’équipe dans le titre pour mettre les différentes marques devant des milliards de globes oculaires, mais comme l’interdiction du tabac diminuait, la prévalence des droits de dénomination diminuait. Idem alcools et produits similaires, dont beaucoup sont devenus réglementés.

La relation Ferrari-PMI a progressivement évolué au cours des 30 dernières années, après avoir été officialisée en tant qu’accord de titre en 1997, bien que les liens entre les deux remontent au début des années 80, ce qui en fait la plus ancienne de la grille. Il a atteint un statut emblématique à la fois en F1 et dans le sport au sens large.

…mais a grandi au milieu des années 90.Comment Ferrari a-t-il même pu commencer à remplacer un tel contrat de titre par le nom d’une autre marque ? Et quel serait l’impact de toute réduction de revenu, que ce soit dans le cadre d’un nouvel accord avec PMI ou avec une autre entité ?

Ferrari savait depuis longtemps que le partenariat pourrait bien ne pas être prolongé et a sûrement élaboré des plans d’urgence pour faire face à une telle éventualité. Rien de moins de la part d’une société cotée constituerait un grave manquement à l’obligation fiduciaire. En effet, les mises en garde de Ferrari soulignent régulièrement les risques commerciaux inhérents à la F1.

Cela dit, la signature récente de la filiale d’Amazon AWS indique que les roues du parrainage sont en marche. Scuderia Ferrari AWS en 2022, ça vous tente ?

Le fait que le plafond budgétaire signifie que toute réduction des revenus de parrainage aura peu ou pas d’impact direct sur les performances est négligé dans tout le drame. Avant l’introduction du plafond cette année, les budgets annuels des équipes s’élevaient à près de 500 millions de dollars tout compris – courses, marketing et hospitalité et unités de puissance – dont environ 300 millions de dollars étaient alloués aux opérations de course.

La marque « Mission Winnow » est apparue il y a trois ans en vertu de la réglementation financière de 2021, qui est tombée à 145 millions de dollars (2021), perdant 5 millions de dollars supplémentaires par an en 2022 et à nouveau en 23. Des budgets réduits font plus que compenser la perte de revenus – qui pourraient de toute façon être remplacés. Un tel amortissement contre les pertes potentielles de parrainage était l’un des moteurs du plafond budgétaire – en effet, c’était l’une des raisons pour lesquelles Ferrari l’a accepté – et 2022 pourrait prouver la sagesse de telles précautions.

Tout cela indique que Ferrari abandonne l’année prochaine « Mission Winnow » en tant que partenaire titre – et peut-être même revient-elle à une teinte écarlate plus traditionnelle plutôt que de courir sous ce qui est devenu connu sous le nom de « Marlboro Red ». Entrer en tant que Scuderia Ferrari « ordinaire » est même une possibilité, mais suggérer que les performances de Ferrari en souffriront en conséquence directe est une hypothèse trop éloignée.

