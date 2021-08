Ferrari a réduit de moitié son déficit pour dominer ses rivaux de F1 en 2021, déclare Binotto · .

Après sa désastreuse campagne 2020, Ferrari affirme avoir réduit de moitié son retard par rapport aux équipes les plus rapides de Formule 1.

L’équipe a connu sa pire performance depuis 40 ans la saison dernière, terminant sixième du championnat. Cependant, il a commencé 2021 en bien meilleure forme, comme l’a expliqué le directeur de l’équipe Mattia Binotto.

« Si nous prenons la moyenne de l’ensemble [2020] saison, nous étions à 1,4 seconde de la pole », a déclaré Binotto. “Aujourd’hui, nous sommes à 0,7.”

Ferrari était plus d’une seconde plus lente que le meilleur temps au tour dans la majorité des courses l’année dernière, et jusqu’à deux secondes sur certains sites. Ils ont décroché deux pole positions cette année, mais ont enregistré leur performance la moins compétitive la dernière fois en Hongrie.

Binotto admet que leur retard moyen de sept dixièmes de seconde sur Red Bull et Mercedes cette année “c’est encore une distance, ce n’est pas négligeable et nous en sommes pleinement conscients”.

“Mais quand même, je pense que nous avons réduit de moitié l’écart avec les meilleurs”, a-t-il poursuivi. « Nous avons divisé par deux pour nous écarter des meilleurs. C’est encourageant parce que la direction est la bonne.

Ferrari apportera une mise à niveau du groupe motopropulseur plus tard cette saison afin de réduire davantage ce déficit. Mais Binotto dit que l’équipe a également des gains à trouver dans d’autres domaines.

« Ce 0,7 ne vient pas seulement d’un seul domaine. C’est une somme de divers domaines, certainement l’aérodynamique, le groupe motopropulseur, les systèmes globaux de la voiture.

« C’est un autre point qui est important : je ne pense pas qu’il nous manque un seul domaine. Ne manquer que sur une zone serait encore pire car cela signifie alors que vous devez récupérer beaucoup dans une seule zone, ce qui peut être plus difficile. »

L’équipe “s’efforce de s’améliorer dans tous les domaines”, a déclaré Binotto, qui a expliqué comment Ferrari a également fait des progrès significatifs avec la compétitivité de ses arrêts aux stands.

Leclerc a remis Ferrari en pole position à Monaco« Je considère toujours qu’un bon arrêt au stand est en dessous de trois secondes, ce qu’on appelle ‘au vert’, donc aussi le pilote quittant le stand [box]. Cela peut sembler un nombre élevé, trois, mais je dis toujours que dans une stratégie, il est important d’être cohérent – non seulement rapide, mais cohérent – car ce qui détruit une course, c’est parfois que vous avez un problème et que votre arrêt peut durer 4,5, cinq secondes ou six. C’est le genre de situation qui est vraiment difficile.

« Si nous regardons les trois secondes, combien de fois nous avons été en dessous de trois secondes en 2021 jusqu’à présent, 84%, l’année dernière 48. Donc, là encore, cela montre qu’en termes d’équipe, d’équipe des stands, de mécaniciens, en en termes d’arrêts au stand, nous avons certainement amélioré notre temps d’arrêt au stand et notre qualité d’arrêt au stand.

Les arrêts aux stands de Ferrari sont devenus beaucoup plus rapides, déclare Binotto« En regardant en dessous de trois secondes, donc aussi sous pression et cetera, nous étions 8e au classement, donc il y avait sept équipes qui faisaient mieux pour nous, aujourd’hui nous sommes P2 donc il n’y a que une équipe qui a fait mieux que nous en termes de pourcentage en dessous des trois secondes. Ce sont donc les chiffres qui montrent qu’en tant qu’équipe, en tant que voiture, dans l’ensemble, il y a certainement des améliorations en 2021 par rapport à 2020 et la direction est encourageante. »

L’amélioration des performances de Ferrari lui a permis de se hisser à la troisième place avec McLaren au championnat des constructeurs. Binotto a déclaré que cela montre les progrès substantiels qu’il a réalisés.

“Nous avons atteint jusqu’à présent dans les 11 premières courses 163 points, c’était 80 points l’année dernière, jusqu’au même nombre de courses, donc plus 83 points, plus du double du même nombre de courses.

« L’an dernier, nous avons terminé la saison avec 131 points. Nous avons donc plus de points après toute la saison l’an dernier. Cela montre certainement une grande amélioration.

