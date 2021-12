Ferrari a rencontré un conflit de pilotes au Grand Prix d’Arabie saoudite

Les tensions ont éclaté en course entre Carlos Sainz de Ferrari et Charles Leclerc lors du premier Grand Prix d’Arabie saoudite.

Sainz est arrivé chez Ferrari pour 2021 en tant que nouveau coéquipier de Leclerc, faisant le pas de ses rivaux au milieu de terrain supérieur McLaren.

Et bien que cela ait été une expérience calme pour la plupart de leurs relations de travail jusqu’à présent, Ferrari a eu des retombées sur le circuit de la corniche de Jeddah.

Au 23e tour de la course, les pilotes se sont battus, Sainz faisant un pas sur Leclerc dans le virage 1 avant que le Monégasque ne coupe la chicane et reste en tête.

Lorsqu’il n’a pas rapidement cédé la place, Sainz a montré sa frustration via la radio de l’équipe.

« Allez Charles, ne fais pas ça ! Je l’ai dépassé. Dites-lui de me rendre le poste immédiatement », a ordonné Sainz.

« Immédiatement, les gars. Sinon, il obtiendra une punition.

🏁 #SaudiArabianGP 🏁#Charles16 ➡️ P7 #Carlos55 ➡️ P8 De bons points pour l’équipe 👊#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/5limchVXvJ – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 5 décembre 2021

L’appel est effectivement venu et Leclerc a obéi, terminant P7 après avoir dépassé Sainz plus tard dans la course alors que le duo se battait à nouveau.

Avec Sainz franchissant la ligne P8, Ferrari s’est presque assuré P3 dans le championnat des constructeurs avant le Grand Prix d’Abou Dhabi, qui met fin à la saison.

Cela dit, le team principal Mattia Binotto n’était pas content d’avoir terminé derrière une Alpine, McLaren et AlphaTauri en Arabie Saoudite.

« Nous ne sommes pas satisfaits du résultat », a-t-il déclaré, cité par Motorsport-Magazin.com.

« Nous savons que nous aurions pu faire mieux. Notre rythme de qualification était meilleur que la septième et la huitième place.

« Nous étions clairement la troisième voiture la plus rapide ce week-end, nous avons juste eu beaucoup de malchance. »

Lors d’une conversation avec Sky Italia, Binotto a ajouté : « Nous avions le potentiel de prendre plus de points que nous n’en avons réellement pris.

« Les nombreux épisodes qui ont caractérisé ce grand prix n’ont pas joué en notre faveur, mais je pense que nous avons tous vu le niveau de performance de l’équipe et de la voiture.

« Maintenant, nous allons à Abu Dhabi avec une bonne marge d’avance contre McLaren dans la lutte pour la P3 au championnat des constructeurs. Charles a également remporté la 5e place du championnat des pilotes.

« Nous devons rester concentrés et nous préparer de la meilleure des manières pour l’effort final avant de finalement mettre un terme à cette saison et de ne penser qu’à 2022. »

Ferrari détient un avantage de 38,5 points sur McLaren avant le Grand Prix d’Abu Dhabi.

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla

Verdict PlanetF1