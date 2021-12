Ferrari a traité la bataille P3 2021 avec McLaren comme un combat pour le titre

Les titres n’étaient peut-être pas en jeu, mais Ferrari a conservé cet état d’esprit tout au long de sa bataille avec McLaren pour la P3.

Alors que Mercedes et Red Bull ont livré leur combat épique pour le championnat, derrière Ferrari et McLaren ont eu leur propre bataille intense pour terminer « le meilleur du reste », c’est-à-dire P3 dans le championnat des constructeurs.

En fin de compte, cela est allé dans le sens de Ferrari, qui a récolté 323,5 points au cours de la saison pour repousser McLaren avec une marge finale de 48,5 points.

Ferrari a bien sûr l’intention de redevenir prétendants au titre, idéalement dès 2022, mais en attendant, ils ont utilisé cette chute avec McLaren comme un moyen de se préparer à ce qu’ils espèrent venir.

S’adressant à Motorsport-Total.com au sujet de l’obtention de la P3 chez les constructeurs, le directeur de course de Ferrari, Laurent Mekies, a déclaré : « Ce n’est pas ce que nous voulons, mais c’est normal. Parce que nous sommes une équipe de course.

« Nous sommes la Scuderia Ferrari, et si quelqu’un est satisfait de la troisième place, alors quelque chose ne va pas.

« Ce que je peux dire, c’est que nous avons traité le combat de cette année comme s’il s’agissait du championnat.

« Nous savons à quel point chaque opportunité et chaque point sont précieux et combien vous devez vous adapter et vous développer les week-ends de course où vous êtes confronté à l’inconnu, qu’il s’agisse de nouvelles pistes ou de conditions météorologiques difficiles.

«Nous avons donc vu cela comme un combat pour le championnat, même si nous savons que nous ne sommes pas assez rapides pour réellement nous battre pour le championnat.

« Nous avons progressé et sommes convaincus de la direction que nous avons prise. Plus d’étapes sont nécessaires pour le prochain combat, mais nous pensons que nous y arriverons à temps.

Ferrari a subi une baisse alarmante entre 2019 et 2020, passant de la lutte pour des victoires en course à la casse au milieu de terrain pour marquer des points.

Leurs progrès pour devenir ensuite les leaders du milieu de terrain en si peu de temps sont impressionnants, la Scuderia remportant également deux pole positions en 2021, celles venant dos à dos à Monaco et Bakou, grâce à Charles Leclerc.

Et la clé de ce progrès, a déclaré Mekies, était de rester ensemble en tant qu’équipe, puis d’utiliser McLaren comme « indicateur » du chemin parcouru.

« Le premier est de rester ensemble dans des situations difficiles, même si ce sont des situations dans lesquelles nous nous sommes mis, comme ce fut le cas l’année dernière », a déclaré Mekies à propos de la façon dont Ferrari a échappé à sa situation difficile en 2020.

« Et puis nous avons dû nous battre contre McLaren, qui à son tour était un bon indicateur de la distance à laquelle vous pouvez vous remettre du passé, où se situe le niveau actuel et si vous êtes capable d’aller aussi loin.

« Il y avait de gros écarts [to McLaren], comme à Monza et à Sotchi, mais l’équipe est toujours restée très bien avec elle-même et a adopté l’approche de prendre le mauvais jour, d’en tirer des leçons et de revenir plus fort.

« McLaren est une très bonne équipe. C’est aussi une équipe de course très forte et c’est bien que nous ayons pu mener ce combat jusqu’à la dernière course.

Quant à leurs ambitions de titre pour l’avenir, Mekies a déclaré que Ferrari était consciente de « l’écart qui existe toujours avec la lutte au sommet », et donc l’équipe doit encore « s’améliorer considérablement dans tous les domaines ».