Ferrari a un nouveau PDG

09/06/2021 à 10h40 CEST

Ferrari a trouvé un soulagement pour Louis C. Camilleri, qui a démissionné en décembre pour des raisons personnelles. Le président de la société John Elkann a assumé provisoirement le poste de PDG et aujourd’hui la Scuderia a annoncé qu’elle la transférait à Benedetto Vigna, 52 ans, qui rejoindra le 1er septembre.

Vigna Il est actuellement président du groupe Analog, MEMS and Sensor de STMicroelectronics et membre du comité exécutif de la société. « Les connaissances uniques de Vigna acquises au cours des 26 années de travail au cœur de l’industrie des semi-conducteurs qui transforme rapidement le secteur automobile peuvent aider à accélérer la capacité de Ferrari à être le pionnier de l’application des technologies de nouvelle génération. Nous sommes ravis d’accueillir Benedetto Vigna en tant que notre nouvelle Ferrari PDG », a-t-il annoncé Elkann. “Sa connaissance approfondie des technologies qui sont à l’origine d’une grande partie du changement dans notre industrie, et sa capacité plus que prouvée d’innovation, de création d’entreprise et de leadership renforceront encore Ferrari et son histoire unique de passion et de performance dans cette ère passionnante. ce qui vient en ce moment”.

Pour sa part Vigna assure que “c’est un honneur spécial de rejoindre Ferrari en tant que PDG et je le fais avec le même sens de l’émotion et de la responsabilité. Excitation pour les grandes opportunités qu’il y a à saisir. Et avec un sens profond des responsabilités envers les réalisations et les capacités extraordinaires de hommes et femmes Ferrari, à toutes les parties prenantes de l’entreprise et à tous ceux pour qui Ferrari est une passion unique. »

Vigna rejoint Ferrari à un moment de la progression de l’équipe de F1, avec quoi Charles Leclerc a réalisé les deux dernières poles en Coupe du monde et est monté sur le podium (2e) avec Carlos Sainz à Monaco. Une séquence de résultats qui les place actuellement à la troisième place du championnat des constructeurs.