Après avoir réduit le déficit de McLaren dans le championnat des constructeurs, Ferrari a déclaré que son « objectif clair » était de les faire passer en P3.

L’oscillation de 10 points en faveur de Ferrari au Grand Prix de Turquie a réduit l’écart avec ses rivaux à seulement 7,5 points – avec une somme importante en argent supplémentaire offerte à ceux qui l’emportent dans cette bataille.

Avec l’incitation financière coïncidant avec un retour apparent à la forme ces derniers temps, le directeur de l’équipe Mattia Binotto a déclaré que l’équipe tirait toutes dans la même direction pour les six dernières courses, ajoutant récemment qu’elle viserait un podium à chacune des manches restantes cette année.

« C’est certainement un objectif que nous avons déjà communiqué à l’équipe », a déclaré Binotto, selon Motorsport.com. «Je pense que tout le monde est d’accord avec ça. Ce serait bien de finir troisième.

« Je pense que même travailler avec un objectif clair d’ici la fin de cette saison, c’est important pour nous parce que c’est une façon de travailler sous pression et d’être entraîné à cela.

« Alors oui, notre objectif est de terminer troisième à la fin de la saison. »

Carlos Sainz a pris une nouvelle unité de puissance en Turquie et a réussi à récupérer de l’arrière de la grille pour revenir dans les points, remportant ainsi le prix du pilote du jour voté par les fans.

Il a admis qu’il est « difficile » de dire à quel point cela aura un impact positif sur Ferrari à l’approche des dernières étapes de la saison, mais il pense toujours qu’il s’agit d’une situation de pincement entre la Scuderia et son ancienne équipe pour le courses finales.

« Vous avez vu [in Turkey] nous étions plus rapides que McLaren », a déclaré l’Espagnol. « À Sotchi, ils ont été plus rapides que nous. Donc je crois toujours que ça va être des hauts et des bas jusqu’à la fin de l’année.

« Ce que ce moteur devrait nous donner, je pense que c’est la possibilité pour les circuits où nous sommes derrière d’être un peu plus proches d’eux, et dans les circuits où nous sommes devant, d’être peut-être un peu plus haut.

« C’est ce que nous recherchions depuis que la mise à niveau a été avancée, et ce que nous espérons va nous donner ce petit avantage pour essayer de rendre le combat un peu plus compliqué.

« [In Turkey] nous avons réussi à leur couper 10 points, ce qui dans les points que nous combattons est assez important.

« Nous nous battons et six courses à disputer, tout peut arriver. »

