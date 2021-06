Ferrari “a vraiment quelque chose qui ne va pas” en France

in

Carlos Sainz a cité la dégradation des pneus comme la raison pour laquelle Ferrari “a vraiment quelque chose de mal” dans son spectacle d’horreur du Grand Prix de France.

Après deux courses sur circuit urbain bien plus compétitives, avec un doublé en pole position pour Charles Leclerc et une deuxième place à Monaco pour Sainz, c’était un pas en arrière vers le mauvais vieux temps de la Scuderia en 2020.

Les qualifications n’étaient pas un problème puisque les deux Ferrari partaient cinquième et septième, avec l’Espagnol en tête. Mais dans la course, ils ont chacun chuté comme une pierre dans l’ordre, Sainz finissant 11e et Leclerc un misérable 16e alors que les 20 voitures ont atteint le drapeau à damier.

Ce fut donc une journée sans points pour les géants italiens et ils ont perdu 16 points de retard sur McLaren dans leur bataille pour la troisième place du Championnat du monde des constructeurs, alors que Lando Norris et Daniel Ricciardo ont pleinement profité du flop de leurs rivaux en prenant respectivement P5 et P6. .

“C’est assez clair, assez évident que nous devons avoir quelque chose de vraiment faux pour être si loin du rythme”, a déclaré Sainz aux journalistes après la course.

« C’est une limitation qui est apparue dans certaines courses où nous avons vraiment eu du mal avec les pneus avant, avec le grainage, avec la dégradation, deux fois plus que nos concurrents.

« Des voitures qui, en qualifications, étaient une demi-seconde plus rapides que les McLaren, ou trois dixièmes plus rapides… vers la fin de la course, elles étaient deux secondes plus rapides par tour.

« Il est donc clair que nous avons une limitation dans la façon dont nous utilisons les pneus. C’est quelque chose que nous devrons analyser, quelque chose que nous devons essayer de nous améliorer tout au long de la saison.

🇫🇷Pas comme nous voulions finir le week-end. Il est assez clair que nous avons manqué de rythme et que nous avons lutté contre la dégradation tout au long de la course. Nous devons l’analyser, comprendre le problème et le résoudre. Je suis convaincu que nous allons nous améliorer en équipe. L’Autriche attend https://t.co/Vo6TyyHbbA pic.twitter.com/KRYTDbpBxQ – Carlos Sainz (@Carlossainz55) 20 juin 2021

Le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, a souscrit à l’évaluation de Sainz et craint que la situation ne se répète à l’avenir sur des circuits avec des températures de surface particulièrement élevées.

“Notre course a été mauvaise, sans aucun doute, hors des points”, a déclaré Binotto à Sky Italy. « Je dois dire aussi une raclée en quelque sorte, en pensant au championnat des constructeurs.

« Quelque chose n’a pas fonctionné, nous avions beaucoup de grainage sur les pneus, nous n’en attendions pas autant.

« Alors quand on parle de grainage, de glissement du pneu sur l’asphalte, peut-être des températures trop élevées des pneus, je pense qu’on verra dans l’analyse. Je ne veux pas anticiper, mais entre les hypothèses probablement [there is] la surchauffe des pneus.

« Il y aura d’autres pistes où nous serons plus en difficulté précisément pour la température de l’asphalte. Toutes les pistes n’ont pas ces conditions, toutes les pistes du point de vue chaud ne peuvent pas être critiques. Nous les affronterons un par un.

“Essayons, en attendant, de bien comprendre cette fois et comment éventuellement corriger si nous y parvenons.”

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla

