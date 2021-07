Ferrari achève les travaux sur un nouveau simulateur à 360 degrés

Ferrari a terminé les travaux sur son nouveau simulateur à 360 degrés, construit en collaboration avec la société britannique Dynasma.

L’aménagement de l’installation et la mise en place du simulateur ont été achevés cette semaine dans un nouveau bâtiment situé entre le siège de la Gestione Sportiva et la piste de Fiorano.

Dans les semaines à venir, les travaux de calibrage seront effectués puis, à un moment donné en septembre, après la pause estivale imposée par la réglementation sportive, le vrai travail commencera, soutenant la phase de conception de la voiture 2022.

Dans le même temps, le simulateur actuel sera toujours utilisé pour les travaux de développement de la SF21 et pour préparer les week-ends de course, ainsi que pour soutenir les jeunes de la Ferrari Driver Academy.

Le nouveau simulateur est absolument à la pointe dans ce domaine et reproduit dans un environnement à 360°, la latence la plus faible et la bande passante la plus large de tout ce qui existe actuellement sur le marché.

Il est basé sur un tout nouveau concept issu d’une collaboration entre la Scuderia Ferrari et Dynisma, une société basée au Royaume-Uni dirigée par l’ancien ingénieur Ferrari Ashley Warne.

« La simulation et la technologie numérique vont jouer un rôle de plus en plus important dans le développement d’une voiture de Formule 1 et nous pensons avoir fait le meilleur choix possible, en nous concentrant sur la création d’un outil qui nous permettra de faire un saut générationnel dans ce secteur. “, a déclaré Gianmaria Fulgenzi, responsable de la chaîne d’approvisionnement chez Ferrari.

« Pour le produire, nous avons choisi Dynasma, une entreprise jeune et dynamique. Il a fallu deux ans pour terminer ce projet et maintenant nous sommes prêts à commencer à l’utiliser sur le projet 674, qui est le nom donné à la voiture qui sera produite sur la base du nouveau règlement technique qui entrera en vigueur en 2022.