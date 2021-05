Ferrari admet avoir fait une erreur sur la stratégie de Carlos Sainz

Ferrari a admis avoir appliqué la mauvaise stratégie pour Carlos Sainz lors du Grand Prix du Portugal, ce qui lui a coûté des points.

L’Espagnol a terminé 11e à Portimao, ses problèmes remontant à Q2 où il avait besoin d’une course tardive sur pneus tendres pour se qualifier pour le top 10 des tirs au but.

Cela a compromis sa course et bien que Sainz ait fait un départ prometteur de la cinquième place sur la grille contre des rivaux sur le composé moyen, après le redémarrage de la Safety Car, il a commencé à reculer.

L’objectif pour Ferrari était qu’au moins un de leurs pilotes essaie de battre Lando Norris de McLaren pour la première fois cette saison, et ils ont essayé deux stratégies de pneus différentes dans cet objectif.

Charles Leclerc, qui avait commencé huitième, est passé de pneus moyens à durs, tandis que Sainz a troqué ses tendres pour des moyens en essayant d’exécuter le dégagement sur Norris – ce qui s’est avéré être une tactique infructueuse.

Après s’être arrêté au 20e tour, le joueur de 26 ans, dans sa troisième course pour la Scuderia, a trouvé ses pneus grainage dans les dernières étapes alors que la dégradation était relativement faible à Portimao.

Inaki Rueda, directeur de la stratégie de Ferrari, a expliqué dans leur compte rendu d’après-course: «Les deux pilotes ont commencé avec des pneus différents, Carlos avait le souple et Charles le médium. Après la Safety Car, nous avons trouvé les deux derrière Norris et avec la stratégie, nous voulions compliquer au maximum la course pour le pilote McLaren.

«La meilleure chose à faire était de lancer une attaque avec les deux voitures à un moment où il était clair que leurs pneus arriveraient au bout.

«Nous avons arrêté Carlos au 20e tour et forcé Norris à s’arrêter au tour suivant. Pendant ce temps, Charles était dans l’air pur et nous l’avons arrêté cinq tours plus tard pour enfiler les pneus durs. Le plan était de profiter de ces pneus plus jeunes à la fin de la course.

«Nous pensions que le pneu moyen était le plus approprié pour la course. Cependant, certains pilotes, et en particulier l’un des nôtres, Carlos, ont beaucoup souffert du grain.

«Lorsque nous avons fait l’arrêt au 20e tour, nous pensions qu’il finirait bien à la fin avec ce pneu, mais à la fin, il a perdu beaucoup de performances à cause du grain.»

C’était la première fois que Sainz terminait en dehors des points depuis qu’il s’était écrasé dans le premier tour du Grand Prix de Russie de l’année dernière pour McLaren.

Il a déclaré: «Nous nous sommes trompés avec la stratégie consistant à pousser sur les pneus. Nous avons opté pour le dégagement et ne l’avons malheureusement pas fait tenir.

«Avec le recul, c’était trop pousser trop tôt et trop essayer d’essayer d’obtenir un poste – avec le recul, nous n’aurions pas dû y aller.»

