Ferrari assez rapide pour la pole sans remorquage après ‘***’ tour · .

Charles Leclerc a profité du sillage d’un rival pour décrocher la pole position du Grand Prix d’Azerbaïdjan, mais estime que sa Ferrari a été assez rapide pour le faire sans.

Leclerc a réalisé le meilleur temps en Q3 au cours de la première moitié de la séance, obtenant un « remorquage » de Lewis Hamilton. Aucun pilote n’a réussi à battre son temps suite à un drapeau rouge en fin de séance pour un double accrochage au virage 3 impliquant Yuki Tsunoda et Carlos Sainz Jnr.

Mais Leclerc a estimé qu’il avait le potentiel d’améliorer son temps au tour d’origine. « C’était un tour de merde, pensai-je.

«Il y avait comme deux ou trois virages où j’ai fait des erreurs. Mais ensuite, bien sûr, j’ai eu le gros remorquage de Lewis dans le dernier secteur, ce qui m’a un peu aidé.

“Mais dans l’ensemble, je pense que nous aurions été à peu près pour la pole même sans le sillage. C’est donc une bonne journée.

Il a déclaré que le rythme de Ferrari à Bakou était inattendu, malgré sa pole à Monaco. « Je ne m’attendais pas à être aussi compétitif que nous l’étions aujourd’hui.

« Je pense que je m’améliorais encore, avec le drapeau rouge. Mais c’est comme ça ; Je suis en pole, je suis content quand même. Et j’espère que tout va bien pour Carlos, j’espère que tout va bien pour l’équipe.

La pole position précédente de Leclerc était lors d’une session où son propre accident a marqué les derniers tours des autres voitures. Il a dit qu’il était doux-amer de répéter l’exploit, “C’est vraiment très bien. D’un autre côté, c’est à nouveau avec un drapeau rouge, donc j’aimerais que nous l’ayons sur une piste normale.

Pour la course, il a déclaré qu’il était peu probable que Ferrari soit aussi compétitif que Mercedes ou Red Bull – qui ont semblé plus compétitifs sur les longs runs lors des séances d’essais. “[The] la voiture se sentait bien, mais je pense que Mercedes et Red Bull ont quelque chose de plus que ce que nous avons en course, en particulier nous l’avons vu en [second practice].

« Donc ça va être très difficile car ici ce n’est pas comme Monaco, ils peuvent dépasser. Nous allons donc essayer de faire le meilleur travail possible et j’espère que nous pourrons conserver cette première place.

