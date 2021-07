Ferrari bat Lando Norris en Autriche “presque impossible” – Sainz

Carlos Sainz a admis que faire passer sa Ferrari devant Lando Norris de McLaren dans le Grand Prix d’Autriche sera « presque impossible » dimanche.

Après avoir semblé rapides en essais libres, les deux voitures Ferrari ont été éliminées en Q2, avec Sainz P11 et son coéquipier Charles Leclerc a terminé P12 en qualifications.

Les McLaren étant les principaux rivaux de Ferrari dans le championnat des constructeurs, voir Norris mettre sa McLaren au premier rang aux côtés de Max Verstappen aura été un développement décevant pour la Scuderia.

Ils seront réconfortés par le fait que les deux voitures ont pu grimper dans le peloton lors de la course du week-end dernier au Red Bull Ring, et Sainz espère qu’ils pourront répéter cet exploit à nouveau.

“Il y a le rythme de course, c’est sûr”, a déclaré Sainz à Sky Italia. « Maintenant, nous voulons voir comment demain nous pourrons terminer devant tous ceux qui commencent par le soft [tyre].

“Finissant devant Norris, Norris avec le médium [tyre], sera presque impossible. Mais nous avons [George] Russel [ahead] aussi avec un médium [tyre]. “

Alors que Russell a pu entrer en Q3 en seulement six millièmes de seconde, c’était aux dépens de Sainz et de Leclerc – et l’Espagnol a admis que le rythme de la Williams était une grosse surprise lorsqu’on lui a posé des questions à ce sujet.

— Oui, bien sûr, dit-il. « Le moteur Mercedes pousse ici, ce n’est pas comme si Williams n’allait pas vite. Williams cette année en ligne droite va très vite et nous le savions puisque Russell m’a également battu la semaine dernière.

“Je pense que [beating the soft tyre starters] serait l’objectif, et essayer de dépasser Russell aussi. Pour finir, espérons derrière Lando avec les deux voitures [so that] on gagne encore des points.

« Demain beaucoup de choses peuvent encore arriver, la température de la piste sera beaucoup plus basse demain, on verra.

«Aujourd’hui, cela fait un jour que pour six millièmes nous aurions été super heureux et pour six millièmes maintenant nous ne sommes pas si heureux.

“Donc nous devons avoir toutes ces considérations qu’elles sont six millièmes de détails.”

Quant à Leclerc, il se sentait moins sûr des qualifications de Ferrari dès le départ, avec des marges extrêmement fines entre les équipes autour du Red Bull Ring.

“Oui et non”, a déclaré Leclerc à Sky Italia lorsqu’on lui a demandé si son élimination en Q2 était attendue. “Oui on s’attendait plus ou moins à sortir en Q2, je dois dire qu’en sortant derrière une Williams, ils se sont aussi qualifiés avec les médiums, c’est un peu moins attendu.

“Mais oui, à part ça, nous nous attendions à être hors Q3 aujourd’hui. [Trying to get through on mediums] était la stratégie depuis le début.

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla

