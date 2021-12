Ferrari cible les NFT avec un nouveau partenariat avec la société de blockchain Velas

Pour Hannah Perez

La marque italienne à succès de voitures de sport de luxe explore les NFT pour les fans en partenariat avec Velas.

L’entreprise de voitures de sport de luxe Ferrari entre dans l’univers des jetons non fongibles (NFT) avec un nouveau partenaire Blockchain.

Ferrari a annoncé lundi avoir signé un accord pluriannuel avec la société suisse de blockchain Velas Network. Selon un communiqué de presse officiel du constructeur automobile, l’accord prévoit la « création de contenus numériques exclusifs pour les fans ».

Cela fait également de Velas le sponsor principal des Ferrari Esports Series et de l’équipe d’esports Ferrari qui participe aux F1 Esports Series, le championnat numérique officiel qui regroupe toutes les équipes qui participent au championnat du monde de Formule 1 de la FIA.

Ferrari s’associe à Velas

Bien que Ferrari n’ait pas fourni de détails sur le type de « contenu numérique » que l’équipe Vela créera pour eux, le la déclaration a laissé entendre que cela pourrait inclure NFT. La société basée à Maranello, en Italie, a décrit Velas comme une entreprise leader dans le domaine de la blockchain et des actifs numériques, mettant l’accent sur l’accent mis sur les NFT.

Sails Network SA […] est reconnu pour la création et l’intégration de produits et services numériques de pointe. Acteur mondial du secteur blockchain et NFT, Velas s’est distingué par la performance et l’innovation de ses services et son leadership technologique, caractéristiques qui l’unissent à l’équipe de Maranello.

Pour sa part, Mattia Binotto, directeur général et directeur de l’équipe Scuderia Ferrari, a ajouté que le choix de Velas comme nouveau partenaire premium répond aux valeurs telles que l’innovation et la performance de produits et services à la pointe de la technologie, qui à la fois les entreprises partagent.

« Nous sommes ravis de commencer cette collaboration avec Velas Network AG, une entreprise qui fait de l’innovation et de la performance la marque de fabrique de produits et services à la pointe de la technologie : ce sont toutes des valeurs qui nous unissent et qui nous ont amenés à choisir Velas comme l’un de nos Premium. Partenaire », a déclaré Binotto.

Le cofondateur et PDG de Velas, Farhad Shagulyamov, a également noté que l’accord avec permettra à l’entreprise de présenter « une gamme innovante de technologies de blockchain pionnières et de produits associés. […] au sommet du sport automobile. »

Les voitures de luxe entrent dans la sphère NFT

Tout semble indiquer que Ferrari pourrait bientôt lancer sa première collection NFT utilisant la plateforme technologique Velas.

L’incursion du constructeur automobile italien dans l’espace des objets de collection numériques suit les initiatives d’autres marques automobiles bien connues dans l’espace. Comme signalé Bitcoin quotidien, la célèbre marque italienne et constructeur de voitures de sport de luxe, Lamborghini, a lancé en août une série NFT composée de certaines des pièces symbolisées du musée Ferruccio Lamborghini.

Pendant ce temps, d’autres comme DeLorean Motor Company (DMC) et Porsche sont également entrés dans l’industrie NFT cette année avec leurs propres collections numériques. Ces marques sont également rejointes par des marques de course telles que la populaire équipe de Formule 1 McLaren et la célèbre course des 24 Heures du Mans qui sont également entrées dans le jeu NFT.

