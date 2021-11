Ferrari confiant d’avoir l’avantage sur McLaren dans le Grand Prix du Mexique

Le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, dégage une confiance tranquille en une solide performance sur un circuit du Grand Prix du Mexique qui devrait convenir à leurs voitures.

En rebondissant de manière louable par rapport aux plus bas de l’année dernière, Ferrari s’est mieux comporté cette saison sur des pistes avec moins de virages à vitesse moyenne à élevée comme Monaco, Bakou – où Charles Leclerc a remporté les pole positions consécutives – et le Hungaroring.

La Scuderia pense que l’Autodromo Hermanos Rodriguez pourrait être ajouté à la liste des sites où ils se sont bien déroulés, en particulier compte tenu de la récente mise à niveau de leur moteur et d’une démonstration encourageante au Grand Prix des États-Unis – une configuration qui convenait mieux à leur chef. Les rivaux de 2021, McLaren à moteur Mercedes.

Charles Leclerc a terminé à une solide quatrième place sur le Circuit des Amériques, tandis que son coéquipier Carlos Sainz a été impliqué dans une longue bataille avec le duo McLaren Daniel Ricciardo et Lando Norris malgré les inconvénients de devoir démarrer avec des pneus tendres.

Ferrari a fini par laisser le Texas à seulement 3,5 points de McLaren dans la course à la troisième position du championnat des constructeurs.

« Au Mexique, nous y courons avec des performances d’appui maximales et c’est une piste où la sensibilité à la puissance est moins importante », a déclaré Binotto, cité par Motorsport.com.

« Donc, même s’il y a encore un écart avec Mercedes [in power terms], je pense que la piste du Mexique sera en notre faveur par rapport à ce que nous avons vu à Austin.

Binotto a été particulièrement enthousiasmé par la façon dont Leclerc s’est séparé de l’autre triumvirat de voitures Ferrari et McLaren au COTA, terminant plutôt plus près de Sergio Perez, troisième, et indiquant brièvement qu’il pourrait avoir une chance de viser un podium.

« D’une manière générale, cette année, la McLaren a toujours été très compétitive dans les virages à moyenne/haute vitesse et c’était encore le cas à Austin », a déclaré Binotto.

« Mais je pense que si je regarde la performance globale du week-end, nous étions devant eux, ce qui était très évident en qualifications et Charles [in the race] était une demi-seconde [per lap] en moyenne devant Ricciardo, terminant 25 secondes devant lui.

« Dans l’équilibre général du tour, je pense que nous étions clairement plus rapides et je pense que sur le papier, ce n’était pas un circuit qui convenait évidemment à notre voiture.

« C’est pourquoi je suis satisfait des progrès que j’ai constatés lors des dernières courses et certainement de l’aide du groupe motopropulseur, à la fois pour la qualité et la course. Cela me donne un peu de confiance pour les prochaines courses.