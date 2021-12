Ferrari confirme un nouvel accord pluriannuel avec un sponsor de longue date

Ferrari a annoncé un nouvel accord pluriannuel avec son sponsor de longue date Kaspersky après la fin de la saison 2021.

Kaspersky contribue à sécuriser et à protéger les données de Ferrari depuis 2010 et, à la suite d’un premier renouvellement de leur partenariat en 2015, un autre nouvel accord à long terme a été conclu entre les deux parties.

Le nouvel accord verra un renforcement des liens entre Ferrari et Kaspersky, car ce dernier sera désormais également un partenaire officiel de l’équipe FDA Esports de la Scuderia.

Les pilotes de simulation de Ferrari porteront le nom de Kaspersky sur leurs vêtements et le logo apparaîtra également sur les vêtements et les casques de Charles Leclerc et Carlos Sainz, ainsi que de tous les membres de l’équipe.

Vous pouvez également vous attendre à voir le nom Kaspersky continuer à être affilié à Ferrari sur diverses plateformes de jeu.

Le patron de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, était naturellement ravi de confirmer la poursuite d’un partenariat à long terme avant une campagne 2022 où la Scuderia espère gagner encore plus de terrain et réintégrer le titre aux côtés de Mercedes et Red Bull.

« Nous sommes ravis de renouveler notre partenariat avec Kaspersky et en fait d’augmenter sa portée », a déclaré Binotto lors de la confirmation du nouvel accord.

« Nos deux sociétés ont beaucoup en commun, comme une politique d’excellence technologique et une culture du travail en équipe.

« Depuis plus d’une décennie, Kaspersky a joué un rôle clé pour la Scuderia Ferrari, protégeant nos données à la fois sur la piste et à Maranello et il est important que nous puissions compter sur un partenaire aussi fiable lorsqu’il s’agit d’un aspect aussi délicat de la vie. d’une équipe.

« Nous sommes également heureux que notre collaboration se soit étendue au monde de l’esport, qui se développe rapidement et est vital pour promouvoir le sport automobile auprès d’un public plus large et plus jeune. »

Ferrari a répondu et s’est remis de son pire résultat au championnat des constructeurs en quatre décennies en terminant à une troisième place bien méritée lors de la saison 2021, devant son rival le plus proche McLaren qui a perdu sa couronne de « meilleur du reste ».