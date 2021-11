Mattia Binotto a confirmé que Charles Leclerc est le pilote que Ferrari considère comme le fer de lance de son prochain assaut pour le titre mondial.

Après une saison au cours de laquelle ils sont revenus vers l’avant après une terrible campagne 2020, la prochaine étape de la Scuderia sera de se rétablir en vainqueur.

À partir de là, la progression logique, sinon en 2022 puis en 2023, serait de se battre pour le championnat du monde – et avoir les bons pilotes en place pour le faire est extrêmement important.

Cette année, Carlos Sainz a déménagé à Maranello pour rejoindre Leclerc et il est peut-être un peu surprenant que l’Espagnol ait été si proche de son coéquipier au cours de la seconde moitié de la saison, avec seulement 6,5 points de retard sur lui au classement.

Il y avait même des signaux dans quelques courses récentes que Sainz pourrait commencer à prendre le dessus sur Leclerc – avec Marc Gene, qui est à l’intérieur chez Ferrari, déclarant récemment : « Il n’y aura pas de numéro un et de numéro deux. pilote même quand nous nous battrons pour le championnat.

Cependant, Binotto, le directeur de l’équipe, a insisté sur le fait qu’il s’agit du double vainqueur de la course de F1 Leclerc sur lequel les géants italiens fondent leurs espoirs de devenir leur premier champion des pilotes depuis Kimi Raikkonen en 2007.

« Nous avons investi en lui sur le long terme car nous sommes pleinement convaincus qu’il sera l’homme pour devenir le prochain Champion du Monde », a déclaré Binotto au magazine GP Racing.

« Tout d’abord, nous le connaissons depuis le début de sa carrière. Nous parlons d’un pilote très talentueux et c’est la priorité.

« Il est très rapide et pas seulement sur un seul tour. Lorsqu’il est en course, sa capacité à défendre et à attaquer sans perdre le rythme est quelque chose d’exceptionnel.

« J’ai toujours en tête Monza 2019 et sa défense contre [Lewis] Hamilton, ou contre Max [Verstappen] à Silverstone.

« Charles est très doué pour gérer la pression, il est capable de gagner grâce à sa mentalité de gagnant exigée quand on est en tête, en gérant la situation. Il a un talent fantastique.

Binotto voit certaines caractéristiques des précédents grands de Ferrari au sein de Leclerc.

« La façon dont il gère les pneus maintenant est incroyablement différente de celle qu’il avait à ses débuts », a ajouté le directeur de l’équipe. « Il a considérablement développé sa sensibilité dans la voiture et sur les pneus.

« Cela distingue les talentueux des bons pilotes. Si vous êtes talentueux, vous êtes capable de tout tirer de la voiture, en réalisant un tour fantastique. C’était le cas de Michel [Schumacher] et Fernando [Alonso]. «

Binotto a également évoqué l’appel de Leclerc avec les tifosi, en déclarant : « Si l’on pense aux fans, Charles reflète certainement l’esprit de Gilles Villeneuve.

« Ce sera encore plus vrai quand il commencera à gagner des championnats. »