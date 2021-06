Ferrari craint le malheur des pneus à Silverstone et au Hungaroring

Dans le tour d’horizon : Ferrari a eu du mal avec ses pneus avant pendant le Grand Prix de France et est consciente que le problème pourrait se reproduire lorsqu’ils se rendent sur des circuits qui imposent des exigences élevées à l’essieu avant.

En bref

Ferrari pourrait faire face à une répétition des problèmes du GP de France. Charles Leclerc et Carlos Sainz Jnr ont souffert d’un grave grainage de leurs pneus avant lors du Grand Prix de France, terminant la course en dehors des points.

Le directeur sportif de Ferrari, Laurent Mekies, a déclaré que leurs problèmes de pneus au Paul Ricard pourraient se reproduire à Silverstone et au Hungaroring, car ce sont deux pistes qui mettent plus de pression sur les pneus avant.

“Il y a certainement des sites que nous recherchons avec plus d’attention”, a admis Mekies. « Silverstone est un, Budapest est un.

« Les chenilles qui mettent normalement plus de pression sur l’essieu avant sont celles qui ont retenu l’attention. En attendant, comme je l’ai dit, nous essayons de trouver des moyens d’atténuer ou d’augmenter notre marge. »

Vettel qualifie le GP de Styrie d'”ennuyeux”

La série de points de Vettel s’est terminée dimancheLe pilote Aston Martin Sebastian Vettel a commencé 14e et a terminé 12e du Grand Prix de Styrie, et il n’a pas trouvé de plaisir dans la course tandis que son coéquipier Lance Stroll a marqué quatre points à la huitième place.

“Aujourd’hui était assez ennuyeux parce que j’étais coincé dans le trafic pour la majorité et ensuite pas assez rapide dans la deuxième partie”, a déclaré Vettel. “Ça ne peut que s’améliorer la semaine prochaine.”

Une meilleure performance en qualifications aurait pu conduire à une course plus engageante pour le quadruple champion du monde.

« Nous devions partir un peu plus loin et ensuite cela peut changer la course. Et puis de notre côté, nous étions coincés dans le train, nous nous sommes arrêtés comme l’une des premières voitures et puis nous n’avions pas assez de pneus à la fin pour faire la différence, donc pas génial.

La lutte pour le siège de Schumacher n’est pas un problème de sécurité

Mick Schumacher s’est plaint d’avoir une position assise « tordue » dans sa voiture Haas cette année, un problème que l’équipe est maintenant en train de résoudre après que sa mère leur a signalé le problème.

Le directeur de course de F1, Michael Masi, a déclaré que la FIA ne s’impliquerait pas dans les sièges à moins que la position d’un pilote ne compromette sa sécurité, et Masi est convaincu que le Haas VF-21 est conforme à toutes les réglementations nécessaires en la matière.

« Du point de vue de la FIA, nous examinons évidemment les éléments de désincarcération du siège du point de vue de la sécurité », a-t-il déclaré.

« Les éléments de confort du pilote doivent évidemment être traités par le pilote et les équipes, car ils sont si individuels et adaptés aux besoins, aux désirs et aux désirs de chaque pilote en cours de route. Donc, de tous les aspects de la sécurité en cas d’incident, je trouve qu’avec cette voiture, ils sont tous complètement conformes. Donc, le confort du pilote, je ne sais pas, est un domaine que la FIA poursuivrait. »

Schumacher a terminé 16e du Grand Prix de Styrie, un tour devant son coéquipier Nikita Mazepin.

McLaren soutient une association caritative pour les jeunes avec le Duke of Edinburgh’s Award

McLaren s’associera cet été au Duke of Edinburgh’s Award (DofFE) de longue date, avec un prix pour assister au Grand Prix de Grande-Bretagne de l’année prochaine, l’une des incitations pour les jeunes à s’impliquer.

L’équipe fera partie d’un défi de collecte de fonds appelé «Do It 4 Youth» qui prévoit d’augmenter la participation au DofE grâce à l’argent collecté après que la pandémie de Covid-19 a frappé non seulement la base de participants existants du programme, mais a également conduit à beaucoup plus personnes n’ayant pas les moyens de payer les frais de participation.

Le DofE souhaite qu’« un million de jeunes supplémentaires des communautés les plus durement touchées participent » pour « aider à renforcer la résilience, la confiance et à se sentir forts, puissants et illimités ».

L’implication de McLaren consiste à faire don de deux laissez-passer VIP d’équipe au GP de Grande-Bretagne 2022 et à apposer le logo DofE sur ses voitures pour l’édition de cette année de la course.

“L’année écoulée a été difficile pour tant de jeunes, c’est donc un excellent moyen de devenir actif, de se mettre au défi et de collecter des fonds importants pour aider davantage de jeunes à découvrir leurs forces et à favoriser leur bien-être physique et mental”, a déclaré Lando, pilote de McLaren F1. Norris.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

En ce jour en F1

Il y a 35 ans aujourd’hui, Fabrizio Barbazza remportait la troisième manche de l’American Racing Series à Meadowlands, mais n’a reçu aucun point et s’est vu confisquer un huitième de son prix en argent pour une collision qui a retiré Cary Bren de la course. Tommy Byrne a terminé deuxième.

Partagez cet article de . avec votre réseau :