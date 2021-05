Ferrari craint que son défi à Monaco ne soit unique

Mattia Binotto craint que le retour de Ferrari en tête du peloton à Monaco ne soit ponctuel – du moins jusqu’au Grand Prix de Hongrie.

À la fin de l’été dernier, sur des circuits comme Spa et Monza, la Scuderia avait tellement régressé qu’elle s’est retrouvée aux courses d’Alfa Romeo, Williams et Haas.

Mais neuf mois plus tard, ils étaient de retour à la tête des affaires du Grand Prix de Monaco alors que Charles Leclerc décrochait la pole position, avec son coéquipier Carlos Sainz quatrième.

Bien sûr, Leclerc a chuté à la fin des qualifications et a été exclu de la course quelques minutes avant le départ, mais Sainz a roulé solidement pour prendre la deuxième place derrière Max Verstappen.

Cependant, la théorie semblait être que les voitures de la Scuderia étaient plus adaptées que la plupart de leurs rivales en raison de la nature du circuit de Monaco et que, les prochains sites en Azerbaïdjan, en France, en Autriche et en Grande-Bretagne étant moins sinueux, ils ne le seront pas. aussi forte.

Le directeur de l’équipe Binotto, cité par Motorsport-total.com, a déclaré: «Je pense qu’il y aura des pistes avec des virages lents sur lesquels nous pourrions être à nouveau compétitifs, mais ce n’est pas évident.

La Hongrie est le prochain exemple évident qui jouerait sur les atouts actuels de Ferrari, ainsi que Singapour début octobre à condition que la course puisse se poursuivre en raison de la pandémie.

La malédiction pour Charles Leclerc lors de son GP à domicile se poursuit 😔 F2 2017 – DNF / DNF

F1 2018 – DNF

F1 2019 – DNF

F1 2021 – DNS # MonacoGP 🇲🇨 # F1 pic.twitter.com/4sp3lyHJpi – Planète F1 (@ Planet_F1) 23 mai 2021

Sainz a convenu que Monaco avait été quelque chose d’un cas unique pour l’équipe italienne.

“Je pense que nous devons prendre en compte les particularités de la piste”, a déclaré l’Espagnol.

«Avant même d’y aller, nous avions une voiture qui fonctionnait très bien dans les bas régimes. Nous avons réussi à générer l’appui nécessaire. Nous étions également assez compétitifs sur les courtes lignes droites, c’est donc une combinaison de facteurs qui se conjuguent.

«Je pense que Mercedes et Red Bull ont toujours un avantage sur nous et ce sera très difficile de se battre contre eux pour la pole position et la victoire.

«C’était donc un peu difficile à avaler le week-end car on ne sait pas quand la prochaine chance viendra.»

De même, Leclerc pense qu’il a également repoussé une opportunité en or, d’autant plus qu’il n’a même pas été en mesure d’essayer de capitaliser sur sa pole position.

«Bien sûr, c’est difficile car c’est à la maison», a déclaré le pilote monégasque, cité par .. «Ce n’est pas tous les jours que nous avons la chance d’être dans un si bon endroit.

«Mais j’essaierai de me souvenir de tous les signes positifs que nous avons eu. Nous revenons d’assez loin, si nous voyons l’année dernière, donc nous avons fait du bon travail en améliorant course après course.

«Se battre pour la victoire peut être ponctuel, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu de progrès.

«Nous sommes sur une bonne route, nous travaillons bien. Sûrement la chance n’était pas de mon côté le week-end et c’est la vie.

«Je vais juste m’en remettre, penser à Bakou. Je suis très motivé pour revenir dans la voiture et pour espérer avoir un très bon résultat.

