Ferrari craint une pénalité après avoir radié le moteur de Charles Leclerc

Ferrari a annoncé que le moteur de Charles Leclerc était “irréparablement endommagé” lors de sa sortie du Grand Prix de Hongrie – et cela pourrait entraîner une pénalité sur la grille.

Leclerc a été une innocente victime – selon les propres mots de Ferrari – de la mêlée du virage 1 au Hungaroring, éliminée par Lance Stroll alors que le pilote Aston Martin partait pour une course risquée à l’intérieur sur un circuit amorti par une averse.

Les deux voitures ont été retirées de la course, ainsi que trois autres à la suite du choc de Valtteri Bottas dans le dos de Lando Norris – un incident que Stroll a déclaré qu’il essayait d’éviter alors qu’il virait sur l’herbe et heurtait Leclerc.

À en juger par le fait qu’ils ont publié une déclaration expliquant la situation difficile dans laquelle Leclerc se trouve maintenant en termes de moteur, Ferrari semble très mécontent de ce qui s’est passé à Budapest.

Le problème, c’est que Leclerc a désormais “fortement besoin” d’avoir besoin d’un quatrième moteur cette saison, dépassant le maximum de trois, et qui déclencherait donc une pénalité de grille.

Habillez-vous aux couleurs de Ferrari via la boutique officielle de Formule 1

Un prix encore plus élevé pour l’accident

➡️ https://t.co/Gy1cFg0CbG#essereFerrari 🔴 #GP Hongrois pic.twitter.com/arMT6LZ3sj – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 3 août 2021

“L’accident dans lequel Charles Leclerc a été une innocente victime peu après le départ du Grand Prix de Hongrie est venu au prix de lui voler la chance d’un grand résultat au Hungaroring”, a commencé le communiqué.

« Cependant, l’examen du numéro 16 SF21 effectué lundi à Maranello a révélé qu’en plus de cela, le moteur était irrémédiablement endommagé et ne pouvait plus être utilisé suite à l’impact de l’Aston Martin de Lance Stroll.

« C’est un nouveau coup dur pour la Scuderia Ferrari et le pilote monégasque. Ces dommages ont un impact financier et également des ramifications sur la course étant donné qu’au cours des 12 week-ends de course restants cette saison, il est fort probable que l’équipe soit obligée d’installer un quatrième ICE sur le SF21 de Charles, entraînant ainsi des pénalités sur la grille.

Ferrari n’est pas la seule équipe à avoir soulevé de tels problèmes car Red Bull semble avoir perdu l’usage de deux moteurs à la suite d’incidents déclenchés par des pilotes Mercedes.

Le moteur Honda de Max Verstappen a été endommagé lorsque Lewis Hamilton est entré en collision avec lui à Silverstone et a dû être remplacé avant le Grand Prix de Hongrie, tandis que le groupe motopropulseur de Sergio Perez serait également une perte de valeur à la suite du carnage de Budapest.

Le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, et son homologue Red Bull, Christian Horner, ont tous deux demandé le remboursement du coût des dommages infligés par les rivaux.

Binotto a déclaré : « Je pense que ce que nous pouvons considérer est que si un pilote est défectueux, l’équipe du pilote devrait payer au moins aux autres équipes pour les dommages et les réparations. Cela rendra les conducteurs plus responsables.