Ferrari de retour avec Santandar, signe Velas comme nouveau sponsor

Santander est revenu en tant que « partenaire premium » pour la légendaire équipe de Formule 1, alors que la Scuderia a signé la société suisse de technologie Velas en tant que nouveau sponsor.

Santander a précédemment parrainé Ferrari entre 2010 et 2017, après quoi ils se sont séparés de la banque pour signer un accord de parrainage avec la Ligue des champions de l’UEFA.

Un communiqué de Ferrari a déclaré: « Le partenariat, couvrant plusieurs années, verra le logo de la banque revenir sur les voitures Scuderia, sur les combinaisons de course des pilotes, Charles Leclerc et Carlos Sainz, sur les casquettes et sera également présent dans le Ferrari Driver Activités de l’Académie. Banco Santander figurera également dans la Ferrari Competizioni GT, avec son logo sur les voitures officielles participant au Championnat du monde d’endurance FIA ​​et sur la prochaine Le Mans Hypercar.

Le partenariat se concentrera sur la durabilité

La déclaration de Ferrari a poursuivi : « En 2020, Banco Santander était la première banque mondiale dans le financement des énergies renouvelables et, via sa banque d’investissement, Santander CIB, elle dispose d’équipes dédiées spécialisées dans le conseil aux entreprises dans la transition vers une économie zéro émission. Banco Santander soutiendra donc la Scuderia sur sa propre voie vers la neutralité carbone d’ici 2030. »

Le président de Ferrari, John Elkann, a déclaré à propos du nouveau partenariat : « C’est un honneur de faire à nouveau équipe avec une institution financière mondiale comme Santander, qui s’est engagée en faveur d’une banque responsable et a fait preuve de leadership dans le financement des énergies renouvelables et les services de conseil ESG dans le monde entier. . Nous sommes impatients de nous associer à eux pour atteindre notre objectif clé de devenir neutres en carbone d’ici 2030. Nous pensons que la Formule 1 avec ses innovations et ses développements technologiques profitera à notre industrie et, en fin de compte, à la société dans son ensemble.

Ana Botín, présidente exécutive de Banco Santander, a déclaré : « Nous sommes très heureux de travailler à nouveau avec Ferrari et de les soutenir dans la transition verte. Santander est pleinement engagé dans la lutte contre le changement climatique et, en tant que premier fournisseur européen de financement automobile, nous sommes déterminés à aider l’industrie automobile à se mettre au vert. Notre nouveau partenariat avec Ferrari accélérera nos progrès communs.

À nouveau ensemble! ?? Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’à partir de la saison prochaine, @bancosantander sera de retour avec nous en tant que Partenaire Premium de l’équipe. Nous ne pouvons pas attendre ! https://t.co/wmou3eeVn6#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/ea2iHRHm2F – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 21 décembre 2021

Ferrari signe également Velas comme nouveau sponsor

Ferrari a signé un accord pluriannuel avec la société de technologie suisse Velas Network pour créer du contenu numérique pour ses fans, a annoncé lundi le constructeur de voitures de sport de luxe.

À partir de la saison prochaine, Velas, un fournisseur de produits et services numériques, deviendra partenaire de l’équipe de course de Formule 1 de Ferrari.

« De plus, Velas sera le sponsor titre de la Ferrari Esports Series, la série monomarque en ligne du Cheval Cabré, et de l’équipe Esports qui participera à la F1 Esports Series, le championnat numérique officiel auquel participent toutes les équipes participantes. dans le Championnat du monde de Formule 1 de la FIA », a déclaré Ferrari dans un communiqué.

Mattia Binotto, directeur de l’équipe Ferrari, a déclaré : « Nous sommes ravis de démarrer cette collaboration avec Velas Network AG, une entreprise qui fait de l’innovation et de la performance la marque de fabrique des produits et services technologiquement avancés : ce sont toutes des valeurs qui nous unissent et qui nous ont amenés à choisir Velas. comme l’un de nos partenaires Premium.

Velas est l’un des principaux fournisseurs de technologie blockchain et de jetons non fongibles (NFT), des actifs cryptographiques stockés sur une blockchain qui ont un code d’identification qui les rend uniques et qui ont gagné en popularité comme moyen de vendre de l’art numérique.

Farhad Shagulyamov, PDG et co-fondateur de Velas Network AG, a déclaré : « Après avoir construit une blockchain de nouvelle génération qui met l’accent à la fois sur la durabilité et la performance, il était naturel de s’associer à une autre icône d’excellence, Ferrari. Velas a introduit une variété innovante de technologies pionnières dans la blockchain et les produits associés, qui seront désormais présentés au sommet du sport automobile.

(Rapport supplémentaire de Silvia Recchimuzzi – .)

La Scuderia Ferrari est heureuse d’annoncer qu’à partir de la saison prochaine, elle pourra compter sur un nouveau partenaire Premium – Velas Network AG. Bienvenue à bord 💪!#essereFerrari #Velas @VelasBlockchain https://t.co/3vBAT4pRhW pic.twitter.com/IXiHob9qgS – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 27 décembre 2021