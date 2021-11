Ferrari déçue du rythme du Grand Prix du Mexique, Mattia Binotto inquiet

Courant sur l’Autodromo Hermanos Rodreguez, l’un des circuits de Formule 1 les moins sensibles à la puissance, l’écart de Ferrari avec les deux meilleures équipes est passé à « neuf dixièmes ».

Et cela, dit le patron de l’équipe Mattia Binotto, est décevant.

Bien que Ferrari ait ramené les deux voitures à la maison dans les points du Grand Prix du Mexique, Charles Leclerc P5 à son coéquipier Carlos Sainz sixième, aucun des deux pilotes n’a jamais été en lice pour un podium.

En fait, Ferrari a été battu ce jour-là par Pierre Gasly d’AlphaTauri, le Français franchissant la ligne avec près de 20 secondes d’avance.

Alors que le résultat était bon pour Ferrari, l’équipe se hissant à la troisième place du championnat des constructeurs, la performance n’était pas ce que voulait Binotto.

L’Italien s’attendait, avec la puissance du moteur hors du mélange, à ce que la SF21 de Ferrari soit plus proche des voitures Red Bull et Mercedes, mais au lieu de cela, l’écart s’est creusé.

« Si je regarde les dernières courses, nous avions un rythme beaucoup plus proche des meilleures équipes – une demi-seconde, tandis que [in Mexico] c’était quelque chose comme neuf dixièmes de seconde », a déclaré Binotto selon The Race.

« On était un peu en retard. Et honnêtement, j’espérais venir au Mexique – où l’on sait que le groupe motopropulseur compte moins, c’est un circuit où il est moins sensible à la puissance – pour avoir une meilleure performance relative globale, ce qui n’a pas été le cas.

« Nous avons eu un peu de mal sur les performances en qualif, nous avons aussi eu du mal par rapport aux meilleures voitures. [in the race].

« Et je pense que le fait que Gasly ait été en avance sur nous est un autre signe. Alors certainement, il s’en est très bien sorti. Bravo à Gasly et AlphaTauri.

« Mais j’espérais au moins finir plus haut que l’AlphaTauri et plus près des meilleurs. »

Mais alors que Ferrari n’avait pas le rythme qu’ils voulaient au Mexique, ils ont quand même réalisé un meilleur week-end que McLaren.

La Scuderia a remporté un double pointage où McLaren n’a réussi qu’un point avec Lando Norris P10 dans le grand prix.

Cela signifie que Ferrari a devancé l’équipe propulsée par Mercedes pour la troisième place au classement des constructeurs, prenant une avance de 13,5 points.

« Dans l’ensemble, ce fut un excellent résultat d’équipe », a déclaré Binotto.

« Nous sommes maintenant en troisième position, 13,5 points d’avance sur McLaren avec quatre courses à disputer. Donc je pense que c’est encore une bataille très serrée.

« Mais pour le moment, nous sommes troisièmes avec 13,5 points, ce qui n’est pas négligeable.

« Il est certain que McLaren a également eu du mal. Voyons maintenant au Brésil, mais j’espère que nous pourrons consolider ce que nous avons vu aujourd’hui.

« C’est difficile de juger, j’espérais être plus rapide au Mexique, ça n’a pas été le cas. Alors je pense que mes prévisions seront fausses, quoi que je fasse !

« Mais si je regarde les dernières courses, au moins, nous avons toujours été en avance sur elles.

« Depuis que nous avons introduit le nouveau groupe motopropulseur, nous pensons que nous avons un petit avantage en termes de performances, ce qui est très utile à ce stade de la saison. »