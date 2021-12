Ferrari défend Michael Masi et décrit les étapes du Grand Prix d’Abu Dhabi

Le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, sympathise avec le directeur de course de F1, Michael Masi, qui a eu le travail le plus dur « de la planète » à Abu Dhabi.

Le Grand Prix d’Abou Dhabi, décisif pour le titre, s’est terminé de manière controversée, non pas à cause de Max Verstappen ou de Lewis Hamilton, mais à cause de l’intervention de Masi.

La FIA a ouvert une enquête après ce qui s’est passé au cours d’une période tardive de la voiture de sécurité, lorsque Masi n’a autorisé que les voitures doublées entre le coureur P2 Verstappen et le leader Hamilton, avant de reprendre la course avec un tour à faire.

Après s’être arrêté pour des pneus neufs, Verstappen a dépassé Hamilton dans ce dernier tour, arrachant ainsi le titre.

Les critiques de Masi se sont multipliées depuis, notamment de la part de Mercedes, mais Binotto a souligné qu’il fallait tenir compte de la difficulté de la position de Masi.

La question a été discutée lors d’une réunion avant Noël du Conseil mondial du sport automobile de la FIA.

« Sur ce qui s’est passé à Abu Dhabi, je pense que quelle que soit la décision qu’il aurait prise, je vois quelqu’un qui sera heureux, quelqu’un qui sera malheureux », a déclaré Binotto à GPFans.

«Je pense que son travail était le travail le plus difficile de la planète à cette époque.

« Pour tous, il est important que les leçons soient tirées, le cas échéant.

« Je vois ce qui pourrait être important au sein de la Commission F1. Nous avons discuté de tous les événements et des situations et identifié s’il y a des améliorations que nous pourrions apporter à l’avenir.

« C’est le mandat du Conseil mondial, qui est le plus important.

Binotto a estimé que ce n’était pas à lui de donner un avis sur ce qui s’était passé à Abu Dhabi, mais a clairement indiqué que Ferrari était heureux de s’asseoir avec toutes les parties et de discuter de la situation.

« En tant que Ferrari, encore une fois, très heureux de s’asseoir avec tous les autres principes de l’équipe, la FIA, la F1, pour discuter si quelque chose aurait pu être fait d’une manière différente », a-t-il déclaré.

« Juger les décisions serait une erreur de ma part parce que je crois, encore une fois, que ce fut une décision très difficile.

« Il semble qu’il y ait de bonnes raisons pour lesquelles ils (la FIA) l’ont géré de cette façon, peut-être que quelque chose de différent aurait pu être fait. Encore une fois, difficile de juger.

« Comme je l’ai dit, quelqu’un serait heureux et un autre non. Cela ne fait aucun doute.