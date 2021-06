Ferrari déficit moteur étroit, en avance sur la charge

Ferrari s’est rapproché de Mercedes en termes de puissance du moteur, mais serait désormais le leader du côté de la charge.

Les groupes motopropulseurs actuels de Formule 1 sont peut-être les moteurs hybrides les plus efficaces au monde, mais leur complexité et leur coût signifient que des changements sont nécessaires pour la nouvelle génération de groupes motopropulseurs qui devrait arriver en 2025.

Et bien sûr, si un motoriste prend du retard, sa nature complexe fait qu’il est loin d’être facile de réparer les dégâts.

Ferrari le sait trop bien après être tombé dans le bas du milieu de terrain en 2020, entravé par un moteur sous-alimenté qui a également rendu la vie difficile aux équipes clientes Alfa Romeo et Haas.

Cependant, Auto Motor und Sport rapporte que Ferrari a maintenant réduit le déficit par rapport à Mercedes, tout en passant à des termes de niveau avec Renault pour la puissance de sortie.

Ce qui aide vraiment la Scuderia, c’est leur travail sur le plan électrique, le groupe motopropulseur Ferrari étant considéré comme le meilleur pour récupérer de l’énergie, ce qui signifie une meilleure efficacité et plus de puissance.

“Les décisions importantes ont toutes été prises à l’été 2020, Ferrari construisant une toute nouvelle unité de puissance”, indique le rapport.

« Alors qu’il était encore clairement derrière Mercedes, Honda et Renault l’année dernière, il a désormais égalisé avec Renault, gardé la distance avec Honda et réduit l’écart avec Mercedes.

«Les experts estiment le déficit de Ferrari dans le moteur à combustion à 15 à 20 ch. D’un autre côté, Ferrari est déjà en avance en termes de propulsion électrique. La recharge s’active plus tard en ligne droite qu’en compétition.’

Ferrari avait passé les premières étapes de la campagne 2021 à se battre avec McLaren à l’avant du milieu de terrain, mais toujours à la dérive de Mercedes et Red Bull.

Monaco a cependant vu la Scuderia se lancer dans la course à la victoire. Charles Leclerc remporterait la pole lors de sa course à domicile, et alors qu’il n’a pas pu prendre le départ en raison d’une défaillance de l’arbre de transmission, Carlos Sainz a marqué une impressionnante P2 pour l’équipe.

Mais Mercedes avait apparemment déjà identifié que Ferrari serait forte à Monaco, en raison de son penchant pour les virages lents.

« À Monte-Carlo, Ferrari avait même une voiture capable de gagner. Mais cela dépendait de la piste de course », ajoute le rapport.

« Les ingénieurs Mercedes ont reconnu d’après les mesures GPS des quatre premières courses que Ferrari avait la voiture la plus rapide en moyenne dans les virages, en particulier dans les virages lents. Le déficit de 20 ch pour Mercedes et Honda n’a pas fait mal avec seulement 56 % de pleine charge à Monte Carlo.’

Ferrari, cependant, semble avoir étudié Mercedes de très près, tirant les leçons de l’extrême concentration sur chaque détail qui a permis à l’équipe allemande de remporter sept titres de pilotes et de constructeurs d’affilée.

« La répartition des responsabilités se fait sur de nombreuses épaules avec la définition des priorités et l’analyse incessante des erreurs », déclare Auto Motor und Sport.

«Ils sont revenus à la mentalité selon laquelle chaque détail est important. Les problèmes sont traités et non étouffés. On pourrait dire que c’est une copie du système de réussite Mercedes.

