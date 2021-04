Ferrari développera SF21 “ jusqu’en juin ” pour le combat P3

Mieux que prévu dans le GP de Bahreïn, Ferrari continuerait à développer la SF21 «jusqu’en juin» alors qu’ils se battront pour la P3 du championnat.

Tombant à la sixième place du championnat 2020, Ferrari craignait initialement que cette saison ne soit une répétition de la campagne de l’année dernière.

Pourtant, il y a déjà lieu d’être optimiste avec les deux pilotes de la Scuderia, Charles Leclerc et Carlos Sainz, dans les points du Grand Prix de Bahreïn qui ouvre la saison.

Cela, cependant, s’accompagne de complications qui lui sont propres.

Avec la Formule 1 introduisant une nouvelle ère de voitures aérodynamiques à effet de sol en 2022, les équipes doivent décider de se concentrer uniquement sur la nouvelle voiture ou de répartir leurs efforts entre la voiture de 2021 et le nouveau design – et elles doivent le faire tout en fonctionnant sous un plafond budgétaire.

Mais avec Ferrari montrant des signes de progrès sur le circuit de Sakhir, selon Auto Motor und Sport, l’équipe continuera, du moins pour l’instant, à apporter des améliorations pour la SF21.

Accéléré à Bahreïn, AMuS rapporte que «après leur première analyse, Ferrari se voit en mesure de se battre pour la troisième place derrière les meilleures équipes Mercedes et Red Bull avec McLaren et AlphaTauri. Alpine et Aston Martin ne représentent actuellement aucune menace par derrière dans le milieu de terrain étroit.

«Le dernier mot dans le développement de la SF21 n’a pas encore été décidé, mais Ferrari prévoit de développer la voiture actuelle pendant encore deux mois et de ne passer complètement à 2022 qu’en juin.

«La bataille pour la troisième place pourrait également être décidée par celui qui a le dernier mot dans la course au développement de la voiture 2021.»

Ferrari occupe la quatrième place du championnat des constructeurs après Bahreïn avec 12 points, six derrière McLaren et 10 devant AlphaTauri.

L’écurie italienne a été le plus grand gagnant en termes de rythme à Bahreïn car, alors que les règles de 2021 ont été conçues pour ralentir les voitures, c’est Ferrari qui a perdu le moins de rythme.

AMuS a déclaré que «les nouvelles règles signifiaient que toutes les voitures étaient plus lentes qu’en novembre 2020. Mais aucune d’entre elles n’a perdu aussi peu de temps que Ferrari. Avec un delta de 0,521 s, Ferrari a été la seule équipe à perdre du temps en moins d’une seconde »’

La nouvelle signature de Ferrari, Sainz, est satisfaite de ce qu’il a vu jusqu’à présent.

«Il y a des encouragements», dit-il. «Il y a un grand pas en avant par rapport à l’année dernière et maintenant c’est une question de continuer à peaufiner les détails, de continuer à travailler dur à Maranello et de continuer à s’améliorer.

«Nous avons certainement fait un très bon pas et maintenant nous voulons passer aux prochaines étapes. Mais comme [team boss] Mattia [Binotto] dit, cette année sera plus axée sur l’année prochaine. Mais je suis encouragé.

“Honnêtement, je suis content de ce que j’ai vu, je suis content de mon ressenti avec la voiture pour une première course et je peux voir un départ positif.”

