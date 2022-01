Ferrari dissuade les pilotes Charles Leclerc et Carlos Sainz de « repousser les limites » en 2022

Ferrari souhaite que ses pilotes restent dans « les limites » en 2022 pour réduire les coûts d’accident et ne pas faire exploser le budget de développement de l’équipe sous le plafond des coûts.

C’était moins un problème l’année dernière lorsque le SF21 n’a pas fait l’objet d’un développement continu, offrant plus de licence à Charles Leclerc et Carlos Sainz pour repousser les limites.

Le duo de la Scuderia n’a pas été à l’abri de quelques accidents ici et là, Leclerc frappant la barrière à la fin des qualifications pour sa course à domicile à Monaco, assurant ironiquement la pole position mais incapable de commencer le grand prix en raison des dommages subis par le voiture avait soutenu.

Sainz, quant à lui, a également eu quelques shunts samedi, y compris en Hongrie, et selon les chiffres publiés par Sky Germany, Ferrari était deuxième derrière Haas dans la liste des coûts combinés des dommages causés par l’accident pour 2021 à près de six millions d’euros.

Mais avec des voitures flambant neuves ayant été introduites pour se conformer à la réglementation révisée pour 2022, Leclerc et Sainz n’ont plus la possibilité de conduire avec abandon, car un développement important devra être pris en compte dans un budget total réduit de 140 millions de dollars.

« Nous avons encouragé nos pilotes à repousser les limites parce que la compétition entre eux nous aide », a déclaré Mekies à propos de la saison 2021, au cours de laquelle Ferrari a terminé troisième du championnat des constructeurs, contre une sixième lamentable lors de la campagne précédente.

« L’année dernière, la voiture a été relativement peu développée. On pouvait mieux vivre avec les accidents en termes de budget. Ce sera différent en 2022. Nous avons besoin de tout l’argent pour le développement de la voiture.

« Il y a moins d’argent disponible pour le développement en saison parce que le budget global a diminué. Nous verrons plus de mises à niveau que lors de la saison 2021, mais moins qu’en 2018 ou 2019. »

Lors des tests de pré-saison et pour les deux premières courses, Mekies s’attend à des différences visibles entre les différentes voitures avant qu’une plus grande uniformité ne s’installe.

« Après six semaines, il y aura déjà moins [differences] et d’ici 2023, les voitures seront à peu près alignées. La fenêtre de faisabilité est juste beaucoup plus petite qu’aujourd’hui », a déclaré Mekies à Auto Motor und Sport.

« Les voitures seront certainement plus difficiles à conduire. Cela dépendra beaucoup du conducteur, de la façon dont il s’y adaptera. Nous y sommes bien équipés avec Charles et Carlos. Ils atteignent tous deux leur objectif de différentes manières. Chacun est rapide à sa manière.