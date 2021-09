Ferrari donne la priorité au « tout nouveau » groupe motopropulseur 2022

in

Le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, a déclaré que le concept et la conception du « tout nouveau » groupe motopropulseur de l’équipe sont presque terminés, mais ils cherchent toujours à trouver de la puissance supplémentaire.

Les équipes ont toutes donné la priorité au développement de leurs voitures 2022 tout au long de cette année, en raison des changements radicaux de réglementation à venir en Formule 1 – mais la prochaine unité de puissance prend une importance supplémentaire.

La réglementation sur les moteurs sera effectivement gelée à partir de l’année prochaine, jusqu’à ce que la nouvelle formule de moteur entre en vigueur en 2025 ou 2026, ce qui signifie que toute lacune exposée dans les groupes motopropulseurs 2022 gênera probablement les équipes pendant plusieurs saisons à venir.

Ferrari, en particulier, cherche à combler un écart de performances qui les afflige depuis quelques années, Mercedes et Honda semblant se retirer dans la bataille pour la suprématie du groupe motopropulseur.

La Scuderia apporte une mise à niveau à leur unité 2021 qui, espèrent-ils, apportera 10 à 15 chevaux supplémentaires à leur voiture avant la fin de la saison, mais le directeur de l’équipe a souligné que leur principale priorité est de récupérer le désavantage de leurs concurrents aussi rapidement que possible.

“2022 progresse”, a déclaré Binotto aux journalistes à Monza.

« Cela progresse et c’est maintenant le moment où vous figez normalement les géométries du châssis et l’ensemble du concept de la voiture, les dispositions des suspensions, les dispositions du refroidissement, alors disons que le concept est certainement très avancé et alors que le concept est figé, le châssis est déjà en production.

« Il est temps de continuer à travailler sur la forme du corps, sur l’aérodynamisme, la carrosserie, les ailes, etc.

« Le groupe motopropulseur de l’année prochaine sera tout nouveau en termes de, permettez-moi de dire, de concept et de design. Donc, pour nous, il sera important pour nous de faire le pas le plus important possible, sachant que, comme je l’ai déjà dit, nous avons encore un écart en termes de performances sur le groupe motopropulseur.

“Donc, l’objectif est vraiment d’essayer de rattraper cet inconvénient, de le fermer. C’est pourquoi je pense que, sur le moteur, nous travaillons très dur et ce moment clé où vous devez trouver encore des performances mais commencer à homologuer pleinement la fiabilité du produit pour la saison prochaine.