Ferrari doute de pouvoir résoudre le problème des pneus du GP de France cette année · .

Ferrari est arrivée au Paul Ricard après avoir remporté deux pole positions consécutives et cumulé 36 points lors des deux manches précédentes.

Ils sont partis après avoir échoué à marquer un seul point dans le Grand Prix de France après l’une des descentes les plus sévères de l’ordre vu dans une seule course depuis un certain temps – des cinquième et septième sur la grille aux 11e et 16e à l’arrivée.

Alors que le manque de rythme de course de Ferrari n’a guère surpris l’équipe, l’ampleur de leur situation l’a clairement pris au dépourvu.

Même après une solide séance de qualification pour Carlos Sainz Jnr et Charles Leclerc, le directeur sportif de Ferrari, Laurent Mekies, est resté conservateur en parlant samedi soir des chances de l’équipe pour le lendemain alors que le sport revenait sur des circuits plus traditionnels après les deux précédentes pistes de rue.

“Nous nous attendons à souffrir sur cet ensemble de pistes”, a admis Mekies. « Nous dirions certainement que ces pistes représentent un grand défi pour nous car c’est un moyen de vérifier davantage comment nous sommes en corrélation, comment nous nous préparons et comment nous comprenons notre voiture.

“En parlant de faiblesses, le prochain grand sujet pour nous est de trouver le même genre de rythme constant en haut du milieu de terrain, également en course – ce qui a été un peu plus des montagnes russes.”

Sainz et Leclerc ont eu un après-midi difficile en France Tout au long de la jeune saison 2021 jusqu’à présent, Ferrari avait reconnu un modèle de leur rythme de course à long terme qui ne tenait souvent pas sa promesse sur un seul tour. Et la manche française s’avérerait être l’exemple le plus extrême de la saison jusqu’à présent.

“C’est une tendance et, je ne vais pas mentir, c’est un peu dans nos têtes à chaque course”, a expliqué Sainz. “Nous avons tendance à avoir un peu plus de mal en course qu’en qualifications.”

Avant même que la course ne commence, Sainz a reçu un avertissement précoce sur la façon dont son après-midi était destiné à se dérouler lors de son tour de reconnaissance lorsqu’il s’est bloqué à l’approche du virage Beausset et a dérapé sur les bandes de ruissellement adhésives rouges.

“Sur les tours de la grille, la piste était très, très piégeuse”, a expliqué Sainz. “En fait, j’ai eu un moment – j’ai failli perdre la voiture dans le virage 11. Cela m’a déjà dit que la piste était dans un état très, très différent.”

La pluie précédente avait lavé la piste du Castellet de la gomme accumulée au cours de deux jours de course sur sa nouvelle surface. Malgré la projection de Mekies selon laquelle des températures de piste légèrement plus froides pourraient en fait profiter au SF21, ce ne serait pas le cas.

“Il semble qu’aujourd’hui la piste était plus lente, moins adhérente”, a expliqué le directeur de l’équipe Mattia Binotto. « Peut-être la pluie du matin, une piste plus verte. Donc, ayant moins d’adhérence d’une manière ou d’une autre, nous glissons davantage et lorsque vous commencez à glisser davantage, vous créez le grain.

Mais alors que les conditions de piste étaient les mêmes pour les 20 voitures en course avec une dégradation des pneus plus sévère que tout le monde ne l’avait prévu, Ferrari a clairement lutté plus durement que les autres.

Leclerc a eu recours à un deuxième arrêt au stand en route vers la 16e place. « Nous avons une fenêtre très étroite où nous avons réussi à faire fonctionner les pneus », a expliqué Leclerc.

« D’une manière ou d’une autre, il est très difficile pour nous d’être toujours dans cette fenêtre particulière pour les faire fonctionner. Et aujourd’hui, nous n’avons clairement pas réussi à les mettre dans cette fenêtre et nous avons juste vraiment eu du mal, surtout avec la dégradation du cinquième tour, six de chaque relais nous avons eu plus de mal que les autres.

Leclerc a été le premier du peloton à passer aux pneus durs à la fin du 15e tour. Cela ressemblait initialement à un appel inspiré avec l’effet de contre-dépouille s’avérant si puissant qu’il a pu sauter son coéquipier Sainz et la McLaren de Daniel Ricciardo.

Mais entre les tours 18 et 53, l’écart de Leclerc sur Ricciardo est passé d’un avantage de 1,878 seconde à un déficit de 44 secondes – et 10 places – au moment où le drapeau à damier est tombé, après que Ferrari ait eu recours à Leclerc pour une deuxième série de médiums avec 14 tours restants.

« Je savais personnellement et l’équipe savait certainement que [the first stop] était assez tôt pour une stratégie à un arrêt », a déclaré Leclerc.

Sainz est tombé dans les points dans les derniers tours « Mais nous pourrions encore le faire fonctionner si nous gérons très bien ces pneus durs. Mais nous avons été assez surpris qu’après six, sept tours, nous ayons commencé à avoir du mal là-dessus. Et c’est là qu’il est devenu de plus en plus clair que je vais faire un double arrêt.

Pour Sainz, le plus gros coupable de leur glissade dans le peloton a été leur bataille avec les pneus avant à grainage.

“Vendredi, nous avions des chiffres de nos pneus de nos longs runs qui n’avaient rien à voir avec les chiffres que nous avons vus aujourd’hui”, a expliqué Sainz.

“Donc, pour moi, ce qui nous a surpris, ce sont les changements d’état de la piste qui ont eu lieu depuis vendredi jusqu’à maintenant et j’ai en fait entendu beaucoup d’autres équipes à la radio se débattre le premier jour avec un équilibre complètement différent, une adhérence beaucoup plus faible . La plus grande différence est qu’ils n’ont pas eu de difficultés avec le grainage et nous l’avons fait.

Les pneus ont été un sujet clé de débat tout au long du week-end à la suite de doubles défaillances à Bakou, avec la publication d’une nouvelle directive technique et l’augmentation des pressions minimales obligatoires. Mais Binotto pense que cela n’a pas joué de rôle dans leurs problèmes ce week-end.

Les problèmes de pneus de Ferrari sont susceptibles de se reproduire dans les courses restantes. « Non, je ne pense pas que cela ait eu d’impact », a déclaré Binotto. “Si je regarde les prescriptions, cela n’a été soulevé qu’à l’arrière, et je pense qu’aujourd’hui nous avons un problème à l’avant.”

Avec deux courses se succédant rapidement en Autriche au cours des prochains week-ends et de nombreux autres circuits limités à l’avant, Ferrari doit de toute urgence s’attaquer au problème. Mais Binotto admet qu’il leur sera peut-être impossible de le réparer complètement cette année.

“Je pense que nous pouvons améliorer la situation mais pour le résoudre, je pense que nous aurons besoin de quelques changements matériels comme, par exemple, les jantes, ce qui n’est pas possible par règlement.

« Il est plus important pour nous à ce stade d’essayer vraiment de comprendre et d’y remédier définitivement pour l’année prochaine. En attendant, je pense que ce problème peut se reproduire sur certaines courses, mais pas sur toutes les pistes, il est en quelque sorte assez lié aux conditions météorologiques et de la piste.

“Mais nous devons nous préparer à faire face à une telle situation à l’avenir, et au moins essayer d’atténuer le problème puisque [it] se reproduira cette année.

