Ferrari en veut plus … et Leclerc et Sainz aussi

05/10/2021

Act. À 11 h 50 CEST

Les références sur le Circuit de Barcelone sont toujours les meilleures pour déterminer où se trouve chaque équipe. Si nous acceptons cette prémisse, la piste catalane a clairement exprimé deux idées ce week-end lors du Grand Prix d’Espagne: la supériorité de Mercedes et la proximité de Red Bull. Mais il a également noté le pas en avant important que Ferrari a franchi cette saison.

Avec Carlos Sainz et Charles Leclerc, la Scudería a laissé derrière elle la sombre dernière étape de Sebastian vettel et le coup dur qu’ils ont reçu en 2020, lorsqu’ils ont terminé sixième de la Coupe du monde des constructeurs. Maintenant, après quatre Grands Prix, les hommes de Maranello ne sont plus qu’à cinq points de McLaren dans la lutte pour la troisième place. Et c’est l’objectif cette année, à confirmer comme le ‘le meilleur du reste’ avant le Mercedes et Red Bull encore inaccessibles.Leclerc, avec plus d’expérience que le nouveau venu Sainz, a atteint un meilleur équilibre pour le moment au volant du SF21. Il a été proche du podium à Imola ou à Barcelone (quatrième des deux courses) et a ajouté deux sixièmes positions à Bahreïn et à Portimao, ce qui le place à la cinquième place du classement provisoire de la Coupe du monde avec 40 points, 54 derrière le leader Hamilton. Sainz, pour sa part, compte la moitié des points (20) de son coéquipier après sa chute au Portugal.

Le Madrilène a débuté sa carrière chez Ferrari avec une huitième place à Bahreïn, a terminé cinquième à Imola et n’a pas fini “du tout content” de sa septième position à Barcelone: ​​”Il y avait une voiture pour être quatrième, tranquillement”, comme le faisait Leclerc. En tout cas, à Maranello, ils sont enthousiasmés par leur tandem de jeunes pilotes, “le meilleur couple du championnat du monde”, déclare le patron Mattia Binotto. Et aussi avec les performances de la voiture dans une saison de transition vers des niveaux plus élevés à partir de 2022, avec la nouvelle réglementation.

“Honnêtement, nous avons fait une course parfaite, mais je m’attendais à un podium. Il n’y a pas eu d’erreur, la stratégie était bonne, la direction aussi & rdquor;, il a apprécié Leclerc à Barcelone. Contrairement au Portugal, il a trouvé un rythme correct à la fois avec les pneus tendres et avec les médias: «Nous avons été très bons, surtout dans la gestion des pneus. J’ai beaucoup travaillé sur cet aspect. En 2019 c’était mon point faible car je J’ai réalisé beaucoup de pôles mais peu de victoires et c’était ma faute. Nous continuons à travailler dessus mais je me suis beaucoup amélioré “.

“Bien que les podiums ne soient pas arrivés cette année, nous sommes en bien meilleure forme qu’en 2020, nous sommes plus compétitifs. Les sensations avec la voiture sont bonnes et il y a de la motivation dans l’équipe. Nous méritions cette quatrième place et ce n’était pas un hasard. ou quelque chose comme ça. L’année dernière, nous avons eu des podiums, mais ils ont eu plus de chance que toute autre chose », souligne-t-il. Leclerc, qui en deux semaines concourt à domicile, à Monaco. “On verra comment ça se passe là-bas. Nous sommes forts dans les virages lents, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Je pense que Mercedes et Red Bull continueront d’être en tête, c’est sûr”, pointe-t-il. en dehors.

Sainz , qui s’est critiqué pour son “mauvais départ” sur le Circuit, a reconnu que “je dois continuer à apprendre, comprendre la voiture sur chaque piste, dans des conditions différentes … Je vais m’asseoir pour étudier ce que je pourrais mieux faire ce dimanche. commencer à essayer de ne pas répéter les erreurs dans le prochain test “. Il a terminé “un peu frustré” par un résultat qui lui paraissait peu: “Aujourd’hui sur la piste nous étions la meilleure voiture dans un virage après Mercedes et Red Bull, nous manquions de vitesse de pointe mais nous avions du rythme pour être quatrième voire mieux. .. nous continuerons d’essayer. “