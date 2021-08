Ferrari espère être du bon côté de la grille 2022 ultra-serrée

L’entraîneur des pilotes de Ferrari, Jock Clear, s’attend à ce qu’ils soient “dans le mix” en 2022, mais une question de dixièmes pourrait les faire P1 ou P5.

La Scuderia trace un chemin vers la victoire en Formule 1 et considère 2022 comme sa meilleure opportunité lorsqu’une nouvelle génération de voitures arrivera, conçue pour rassembler le peloton et favoriser les dépassements.

Reste à savoir si cela sera atteint ou non lors de la première saison, et Clear a souligné qu’il est impossible de savoir comment les équipes rivales se comporteront.

“C’est impossible à prédire”, a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé comment Ferrari envisageait 2022 lors de son apparition sur le podcast Beyond the Grid.

« Vous me demandez de sortir de ma zone de confort. Je passe beaucoup de temps à parler aux pilotes, aux pilotes de F1 et à nos pilotes de l’académie, d’attentes objectives.

« Vous ne pouvez pas savoir ce que fait l’opposition. Vous n’avez aucune idée de ce dont l’autre conducteur est capable. Vous ne savez que de quoi vous êtes capable. Vous ne pouvez influencer que ce que vous pouvez faire.

«Donc, si vous me demandez où est mon niveau de confiance, je dirais relativement élevé parce que je vois de bonnes choses se passer. Je vois beaucoup de développement dans les bons domaines. Je vois beaucoup d’honnêteté et de points de vue objectifs sur où nous en sommes et où nous nous sommes trompés.

« Nous cochons en quelque sorte toutes les cases qui disent ‘c’est ainsi que vous devez gérer les problèmes que vous avez rencontrés et c’est ainsi que vous devez vous développer’.

“L’endroit où cela nous place dans l’ordre hiérarchique dépend vraiment de ce que d’autres personnes proposent et de ce que nous proposons.”

Ferrari est, bien sûr, une marque emblématique de la Formule 1, avec 16 titres de constructeurs, 15 championnats de pilotes et 237 victoires en course.

Mais Clear a déclaré que cela ne leur donnait pas le droit de s’attendre au succès, d’autant plus que les efforts pour resserrer la grille étaient quelque chose qu’ils soutenaient.

Et donc, dans une nouvelle ère de la Formule 1 où la compétition est l’objectif, Clear soupçonne que les deux dixièmes pourraient décider si Ferrari est l’équipe la plus rapide ou la cinquième.

“Vous pouvez dire” nous sommes Ferrari, pour l’amour de Dieu, vous devriez sûrement être à l’avant “”, a-t-il déclaré.

«Je pense que nous apprenons tous maintenant, avec la façon dont le sport est et le niveau auquel toutes les équipes sont, ces équipes sont séparées par un dixième.

« Vous regardez les qualifications la semaine dernière [in Hungary] c’était juste fou. Les équipes ne sont plus séparées par des secondes, ce n’est pas comme si les gars de P20 étaient à cinq secondes du rythme, les gens de P20 sont à 1,4 seconde du rythme et tout le monde est entre les deux.

“Et cela signifie qu’à défaut d’un dixième, vous pouvez être P5 ou P10. Donc, à défaut d’un dixième l’année prochaine, je pense que vous pourriez voir la différence entre P1 et P5, car je pense que les deux premiers auront été rattrapés.

«Et nous serons dans ce mélange à coup sûr. Mais ce sera désespérément proche, à moins que nous ne voyions quelque chose sur le plan technologique que quelqu’un se dit « oh ouais, jamais pensé à ça, peut-être que nous aurions dû le faire ».

« Mais vous ne pouvez pas savoir si cela arrivera. Si vous regardez où sont toutes les équipes, vous devez simplement avoir un énorme respect pour chacune d’entre elles en ce moment. Ils sont très capables et c’est un témoignage du sport lui-même, c’est comme ça que ça devrait être.

“En un souffle, nous travaillons tous très dur, avec la F1, avec Ross [Brawn, managing director] et Stefano [Domenicali, F1 president] pour amener le sport à un point où il est compétitif à tous les niveaux.

« Que vous puissiez venir en tant qu’Aston Martin, en tant qu’AlphaTauri et que vous puissiez rivaliser avec les leaders, c’est ce que nous voulons, c’est en fait ce vers quoi nous avons travaillé.

“Je ne peux donc pas m’asseoir ici en tant que gars de Ferrari et dire” bien évidemment, nous devrions être meilleurs qu’eux car ce sont de petites équipes “.

«Non, il n’y a pas de petites équipes maintenant parce que c’est la façon dont nous avons créé le sport, c’est ce que nous voulions et c’est ce que nous avons, allez comprendre.

“Et nous devrions tous accepter cela, et en acceptant cela, je dois m’asseoir ici et dire que si nous sommes à un dixième et demi, à deux dixièmes, nous pourrions être la cinquième voiture la plus rapide et ce n’est pas là où nous voulons être.

“Mais si nous avons raison d’un dixième et demi, nous serons en pole, et c’est là que nous voulons être, et je pense que c’est à quel point ce sera serré.”