Ferrari espère que les triples en-têtes seront la première chose à s’éloigner de la Formule 1

Une fois la pandémie terminée, le directeur de course Ferrari Laurent Mekies espère que les triples têtes seront l’un des premiers concepts à être abandonnés.

La Formule 1 a d’abord tenté d’organiser trois grands prix en autant de week-ends en 2018, et il est sûr de dire que la combinaison de GP de France, d’Autriche et de Grande-Bretagne ne s’est pas bien passée avec les équipes.

Mais ils ont fait un retour en tant que courses de Formule 1 à travers la pandémie, avec deux autres confirmés pour la campagne 2022 de 23 courses.

Mekies accepte que la Formule 1 fonctionne toujours en période de pandémie, donc la garde contre les triples en-têtes a été abandonnée.

Mais une fois la pandémie terminée, c’est à ce moment-là que les pourparlers commenceront pour s’assurer rapidement qu’ils ne se reproduisent plus.

« Je pense qu’il est clair qu’il est très difficile pour la Formule 1 d’élaborer un excellent calendrier dans le contexte de la pandémie de COVID-19 », a déclaré Mekies lors du Grand Prix de Turquie en réponse à une question de The Race.

« Donc, dans ce contexte, nous comprenons évidemment qu’il doit y avoir un niveau de flexibilité de la part des équipes, c’est pourquoi nous devons juste faire face à ces triples de temps en temps, espérons-le, la pandémie est à l’écart, nous allons s’asseoir à nouveau et voir comment avancer car c’est probablement l’aspect qui est le plus éprouvant pour l’équipe de course.

« J’espère que ce sera la première chose qui disparaîtra une fois que la pandémie sera hors du radar. »

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

Le patron de l’équipe Aston Martin, Otmar Szafnauer, espère également voir les triples têtes bannies après la pandémie, ou au pire réduites au minimum.

« Eh bien, la première fois que vous faites un triple en-tête, c’est tout nouveau et à partir de là, vous apprenez et vous faites certaines choses pour rendre les triples en-têtes plus faciles », a-t-il déclaré.

«Cependant, ils sont toujours très éprouvants pour nous tous. Nous en avons deux l’année prochaine et j’espère qu’une fois la pandémie vraiment derrière nous, nous pourrons regarder le calendrier et minimiser ou même éliminer tous les triples en-têtes.

« Ce qui est bien l’année prochaine, c’est que nous commençons mi-mars et finissons mi-novembre, ce qui nous donne une bonne trêve hivernale. Vous pouvez supporter un triple ou deux en-têtes si vous savez que vous ne courez pas avant Noël. »

Le directeur d’AlphaTauri, Franz Tost, est très ouvert à l’organisation de trois courses les week-ends successifs, estimant que le calendrier 2022 est parfaitement gérable.

Il a récemment déclaré que toute personne en Formule 1 qui n’est pas satisfaite d’une saison de 23 courses devrait abandonner.

« La première triple tête est la plus facile – Zandvoort, Spa et Monza. Je ne pense pas qu’il y ait de problème », a-t-il déclaré.

« Le second avec la Russie, Singapour et le Japon est un peu plus lourd mais je pense que côté logistique tout est sous contrôle, nous sommes alors quasiment dans le même fuseau horaire donc je ne m’attends pas à des problèmes.