“Ferrari est comme le Real Madrid”

14 avr.2021 à 19:03 CEST

Carlos Sainz est déjà un de plus chez Ferrari. Son adaptation à Maranello a été beaucoup plus rapide que prévu et à la voiture également. Cela a été déclaré dans une interview pour le “ Corriere della Sera ” où analysé ses premières semaines en tant que pilote Ferrarista et de ses débuts en Formule 1, où il garde de très bons souvenirs de Max Verstappen.

Sainz a comparé sa nouvelle équipe au Real Madrid, dont il est très friand. «Ce sont les deux plus grandes équipes du monde. Ferrari est prête à gagner mais tout est cyclique. Par exemple, le Real Madrid a attendu 12 ans pour remporter les 10èmes Champions ”, a déclaré le pilote madrilène qui est sorti des doutes suscités par un couple aussi jeune que celui qu’il forme avec Charles Leclerc. «Certains pensent que Leclerc et moi sommes trop jeunes mais c’est ma septième saison en Formule 1. J’ai les compétences pour aider l’équipe à gagner à nouveau et Charles a déjà montré ce qu’il pouvait faire & rdquor;Fit remarquer Carlos.

Sainz a terminé huitième au Grand Prix de Bahreïn où il a fait ses débuts en Ferrari. L’ancien Mclaren a déclaré que ses débuts avec Maranello étaient “bien, plus pour les sensations que pour le résultat & rdquor;. Sainz considère qu’il s’est «bien adapté». à sa nouvelle voiture parce que «je ne m’attendais pas à m’adapter aussi vite à la voiture et à l’équipe. J’ai pu aller vite très vite.

Carlos a également évoqué ses premiers pas en Formule 1 où il a également coïncidé avec Max Verstappen à Toro Rosso, devenu Alpha Tauri. «J’ai tout de suite compris que Max était spécial, qu’il avait des capacités inhabituelles. Pouvoir l’affronter m’a donné confiance pour continuer en Formule 1. Je savais que j’étais au bon endroit pour pouvoir rivaliser avec n’importe qui », a déclaré Sainz. Chez Imola Ferrari, vous aurez une autre chance de montrer qu’ils ont fait un pas en avant par rapport à 2020.