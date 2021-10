Ferrari est «courageuse» avec sa conception de voiture de Formule 1 2022

Les travaux sont bien avancés sur le challenger Ferrari 2022 – et un rapport affirme que nous pouvons nous attendre à un concept «courageux».

De nombreuses équipes attendent avec optimisme la nouvelle réglementation 2022, en espérant que les nouvelles voitures, conçues pour promouvoir des courses et des dépassements plus proches, puissent fournir la plate-forme idéale pour une progression importante sur la grille.

L’équipe la plus ambitieuse pour 2022 est peut-être Ferrari, qui a déjà déclaré que la saison serait un échec si elle n’était pas en mesure de reprendre le combat au sommet.

Après une campagne 2020 lamentable, Ferrari s’est rétabli en 2021 pour se battre avec McLaren sur la P3 chez les constructeurs, enregistrant jusqu’à présent deux pole positions et quatre podiums.

La prochaine étape est donc la toute nouvelle voiture 2022, et le journaliste italien Giuliano Duchessa a fait le point sur le travail effectué jusqu’à présent.

« L’aile avant/le nez est maintenant défini et sera assez agressif et très différent de celui que nous avons vu à Silverstone [where Liberty Media displayed a 2022 full-size model car], nous entendons d’une source fiable », a déclaré Duchessa.

La source mentionnée par Duchessa a poursuivi : « En ce qui concerne les dessins, ceux du réservoir de carburant, du châssis et des suspensions sont maintenant terminés. Tout est toujours relatif, mais les données qui sortent du simulateur nous satisfont.

« Sur le plan technique, une quarantaine de nouveaux spécialistes de la simulation et de la conception sont arrivés à Maranello. Les greffes dans chaque service ont permis de travailler avec moins de distractions et plus efficacement sur les détails.

Bien sûr, ce que Ferrari aimerait savoir en ce moment, c’est si le challenger 2022 qu’ils construisent sera suffisamment compétitif pour gagner des courses.

C’est quelque chose que Ferrari ne peut pas encore répondre, mais leur tentative d’atteindre cet objectif est apparemment définie comme étant « courageuse ».

« Personne ne sait si la Ferrari 674 [the name given to the project] sera compétitif pour gagner, même Maranello ne le sait pas, mais d’après les signaux recueillis, il semble que nous puissions nous attendre à quelque chose d’assez courageux pour 2022 », a écrit Duchessa.