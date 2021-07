Ferrari est “la plus disposée” à fournir des moteurs à Red Bull

Christian Horner a révélé que Red Bull “n’avait pas d’autre choix” que de développer ses propres moteurs, mais Ferrari était le “plus disposé” des fournisseurs existants à leur vendre des groupes motopropulseurs.

La nouvelle du départ de Honda du sport à la fin de 2021 a été un choc pour les gens, notamment pour Red Bull eux-mêmes – qui se sont soudainement retrouvés dans le besoin d’un nouveau fournisseur de moteurs avant la saison 2022, ce qui aurait pu avoir des implications supplémentaires compte tenu de la grande -les changements de réglementation d’échelle se produisent en même temps.

L’équipe ayant besoin d’aide, Horner a déclaré qu’avant de prendre la décision de produire leurs propres unités de puissance, ils devaient d’abord magasiner. Mais avec l’équipe en compétition tout en tête, peu de gens ont levé la main pour aider.

“La chose la plus naturelle était d’avoir une discussion avec les fournisseurs existants”, a déclaré Horner sur le podcast Beyond The Grid de Formule 1. “Mercedes était une conversation très courte et Toto [Wolff, team principal] n’était manifestement pas particulièrement intéressé par celui-là.

« Renault, leurs aspirations en tant qu’équipe n’incluaient pas la fourniture d’une équipe comme Red Bull, et la plus disposée était probablement Ferrari. Et nous avons eu des discussions exploratoires.

“Mais être un client, donc devoir accepter toute l’intégration, en particulier avec les nouvelles réglementations à venir, serait une pilule extrêmement difficile à avaler, c’est donc à ce moment-là que nous avons commencé à explorer la possibilité de” d’accord, comment allons-nous assumer relever ce défi à la manière de Red Bull et voir si nous pouvons conclure un accord avec Honda dans un avenir prévisible ? »

La marchandise Red Bull est disponible à l’achat dès maintenant via la boutique officielle de la Formule 1

Avec cela, Red Bull Powertrains a pris vie – ce que Horner admet être né de la nécessité autant que de prendre la décision pour eux-mêmes.

Après avoir acheté la propriété intellectuelle de Honda pour faciliter la transition, ils se sont depuis lancés dans une campagne de recrutement intensive pour pourvoir des postes de direction au sein de l’équipe.

Au cours de cette période, Red Bull a réussi à débaucher une quinzaine de membres du personnel de Mercedes, parmi lesquels l’ancien chef du moteur Ben Hodgkinson, qui est devenu le premier directeur technique de Red Bull Powertrains.

Horner a déclaré que la décision de devenir son propre fabricant de moteurs n’avait pas non plus demandé beaucoup d’explications aux hauts responsables de l’entreprise.

« C’est un grand pas, c’est un pas audacieux, de prendre le contrôle de notre propre destin en tant que fournisseur de moteurs et de tout rassembler sous un même toit à Milton Keynes. Cela ferait de nous la seule équipe autre que Ferrari à avoir le tout dans une seule installation », a-t-il expliqué.

« En termes de vente, je pense [Dietrich Mateschitz, Red Bull managing director] arrivé lui-même à cette conclusion – que nous n’avions pas le choix – et Helmut [Marko] était évidemment très favorable et poussait fort pour cela. C’était absolument le bon appel.

Suivez-nous sur Twitter @Planète_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !