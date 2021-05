Ferrari est la plus rapide pour la première fois depuis le Japon 2019 · .

Pour la première fois depuis que Sebastian Vettel a pris la pole position à Suzuka en 2019, Ferrari a signé le meilleur temps au tour lors d’un week-end de course.

Leurs deux pilotes auraient pu aller encore plus vite que le 1’10.346 de Charles Leclerc. D’autres comme Max Verstappen auraient pu aller plus vite aussi. Mais l’accident de Leclerc signifiait que nous n’avons pas pu voir s’ils le feraient.

Néanmoins, le résultat signifie que Ferrari est de retour au sommet en termes de rythme absolu, et peut-être plus tôt que ce que beaucoup pensaient. Ce n’est pas comme si cela semblait sur les cartes lors des deux dernières courses, où les SF21 étaient à huit dixièmes de seconde du rythme.

Ferrari était l’équipe à battre lors des qualifications pendant une grande partie de la seconde moitié de 2019. Mais peu de temps après la pole position de Vettel au Japon est venue une directive technique désormais notoire sur les groupes motopropulseurs, à la suite de laquelle leurs moteurs ne semblaient plus aussi puissants.

Puis vint 2020, et la révélation que la FIA était parvenue à un accord privé avec Ferrari à la suite d’une enquête sur leur unité motrice. Suite aux changements apportés à leur groupe motopropulseur, les performances de l’équipe se sont effondrées de façon alarmante en début d’année.

Alfa Romeo est plus rapide qu’Alpine pour la première fois cette année Compte tenu de l’équipe qui a terminé dans la moitié inférieure du championnat l’année dernière, les progrès qu’elle a réalisés depuis lors sont remarquables. Cela montre ce qu’une équipe des énormes ressources de Ferrari peut réaliser par rapport aux équipes moins bien financées avec lesquelles elle était au début de la saison dernière.

Bien sûr, un point d’interrogation important plane sur la représentativité de ce résultat pour le reste de la saison. Monaco est une piste très inhabituelle, et il est frappant que Lando Norris ait prédit ce genre de performance sur la force de sa vitesse dans le secteur final du Circuit de Catalunya.

Quelques autres résultats surprenants soulignent la réputation de Monaco en tant que «valeur aberrante». Après avoir été le plus rapide lors des trois dernières courses, Mercedes a terminé troisième à Monaco, et seulement deux centièmes de plus que McLaren. Antonio Giovinazzi a fait du bon travail pour emmener Alfa Romeo en Q3, en devançant Alpine pour la première fois cette année.

Ferrari voudra donc voir ce genre de performances sur des circuits plus typiques avant de pouvoir véritablement se déclarer de retour parmi les premiers.

