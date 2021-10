Valtteri Bottas dit qu’il pourrait être « assez difficile » de se frayer un chemin à travers le peloton à l’USGP car les Ferrari et les McLaren ne sont « pas les voitures faciles à dépasser ».

Ce n’est pas la première fois cette saison que Bottas doit se battre contre une pénalité de grille, le pilote Mercedes prenant sa troisième pénalité moteur du championnat.

Mercedes a équipé sa W12 d’un nouvel ICE, ce qui signifie une chute de cinq places sur la grille, le Finlandais commençant le Grand Prix des États-Unis depuis la 9e place sur la grille.

Cela signifie qu’il devra dépasser Pierre Gasly, Lando Norris, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz et Charles Leclerc avant même d’arriver à l’arrière de la première voiture Red Bull.

Et cela, concède-t-il, est plus facile à dire qu’à faire.

« Ce ne sont certainement pas des voitures faciles à dépasser », a-t-il déclaré à Motorsport.com.

« Et d’après ce que j’ai ressenti vendredi, la suite a été assez délicate, mais au moins il semble que ce sera plus ou moins une course à deux arrêts, donc il y aura au moins deux opportunités avec la stratégie.

« Et on ne sait jamais, il y aura des opportunités. »

Parlant spécifiquement des Red Bulls, Max Verstappen le plus rapide en qualifications avec Sergio Perez P3, Bottas a déclaré qu’il pensait que les principaux rivaux de Mercedes avaient trouvé quelque chose « un peu plus » avant les qualifications.

« Hier [Friday] ils avaient l’air bien, mais rien d’étonnant », a-t-il déclaré, « alors je pense qu’ils ont trouvé un peu plus que nous du jour au lendemain.

« Pour moi, la voiture se sentait beaucoup mieux qu’hier, mais Red Bull a quand même fait un pas de plus en termes de performances, et ils ont définitivement pris le dessus aujourd’hui. Je pense toujours que le rythme de course serait assez similaire.

Après avoir pris un sixième ICE pour la saison, Bottas espère qu’il est maintenant d’accord pour les moteurs pour le reste du championnat et qu’il n’y aura pas plus de pénalités sur toute la ligne.

« C’est malheureux, et c’est évidemment aussi assez malchanceux, tant de fois au cours des dernières courses. Mais au moins maintenant, ce n’est qu’une pénalité de cinq places, mais cela n’aide jamais lorsque vous vous battez pour chaque point, cela rend les choses plus difficiles. Mais croisons les doigts, le reste de l’année se passera bien, et sans pénalités.

« Nous savons toujours quel est le problème, c’est parfois un peu différent, la plupart du temps le même. Mais il n’y a pas encore de solution appropriée, mais au moins le moteur que j’ai utilisé ici, nous n’avons vu aucun problème.

« Et aussi l’autre que j’ai dans la piscine, qui est encore assez frais, ça marche bien. J’espère donc qu’avec ces deux moteurs, je pourrai aller jusqu’au bout.